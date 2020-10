Pastas de dientes de carbón, veganas o en pastillas, ¿son efectivas o perjudican a tus dientes?

El mercado de las pastas es todo un mundo que no cesa de renovarse. Dentífricos blanqueadores, de carbón o en extraños formatos como aceites, geles, pastillas o polvo, son cada vez más habituales. Últimamente son tantas las novedades en las estanterías de los comercios especializados o tiendas online, que se nos pueden plantear algunas dudas.

Los expertos recomiendan conocer la composición de todos estos productos para saber si entre sus ingredientes incluyen algún componente abrasivo para nuestros dientes y encías. En cualquier caso, "estas pastas de dientes no están expresamente desaconsejadas", ya que no hay estudios que lo demuestren. Por eso, deberíamos utilizarlas de forma "puntual" cuando no tengamos acceso a otro tipo de utensilios o productos de higiene certificados, como los dentífricos tradicionales.

En este sentido la especialista explica a cope.es que la creciente preocupación de la sociedad por llevar una vida sostenible, también ha llegado a la higiene bucodental en forma de estas opciones que "resultan especialmente cómodas para lavarnos los dientes cuando no estemos en casa".

El carbón activado es un producto muy abrasivo para los dientes

CARBÓN ACTIVADO

En cualquier caso, señala, sí que "hay que distinguir entre los nuevos formatos de dentífricos, sobre los que no hay estudios que expresamente indiquen su nocividad, y los productos milagro, que prometen resultados casi mágicos. Este segundo caso es el de las pastas de dientes con carbón activado, que prometen una acción higienizante y blanqueadora". Al igual que sucede con el agua oxigenada o el bicarbonato, "el carbón activado es un producto muy abrasivo para los dientes que, a la larga, provoca un severo desgaste en el esmalte y el aumento de la sensibilidad dental".

PASTAS DE DIENTES EN PASTILLA

Son pequeñas pastillas, normalmente disponibles en varios sabores, que al masticarlas generan una espuma similar al de un dentífrico tradicional. Lo cierto es que no existen estudios científicos que prueben su eficacia contra la placa dental, pero tampoco están expresamente contraindicados.

En su contra, el que muchos de ellos "no lleven flúor" entre sus componentes, algo que está especialmente aconsejado por los dentistas. Otro aspecto a tener en cuenta sobre este tipo de pastillas es que se suelen presentar como un producto vegano para hacerlo más atractivo al consumidor. No obstante, "usan ingredientes bactericidas, que repelen las bacterias que causan caries. Este tipo de componentes resultan muy abrasivos para el esmalte, por lo que su uso continuado y frecuente puede dar lugar a problemas irreversibles de desgaste dental".

DENTÍFRICOS EN GEL

Suele incluir una mayor cantidad de ingredientes naturales y también se puede encontrar en diferentes sabores. Tampoco "hay ningún estudio que contraste sus beneficios en cuanto al cuidado de la salud bucal a largo plazo, pero es posible usarlo en determinadas ocasiones”.

No siempre se sabe con certeza hasta dónde llega el efecto de las pastas blanqueadoras

BLANQUEADORAS

Se tienen ganado un puesto en las estanterías de los establecimientos, si bien "no siempre se sabe con certeza hasta dónde llega su efecto". "Lo cierto es que su efectividad es muy limitada por una razón muy sencilla, están sujetas a una Directiva Europea, que prohíbe explícitamente la venta de productos con más de un 0,1% de peróxido de hidrógeno, ya sean dentífricos, geles blanqueadores, tiras, etc. El peróxido es la sustancia que consigue blanquear la dentina -la capa interna del diente que aporta el color a nuestra sonrisa-. Por tanto, en una concentración tan baja, este tipo de pastas de dientes no se pueden comparar a la efectividad que tiene un blanqueamiento supervisado por un especialista".

No obstante, señala la doctora Bratos a COPE, "pueden ayudar a eliminar pequeñas manchas superficiales de la superficie dentaria".

A la hora de comprar un dentífrico con acción blanqueadora, el factor más importante a tener en cuenta es el conocido como índice de abrasividad (RDA por sus siglas en inglés). Se trata de un indicativo a través del cual se puede comprobar si va a resultar demasiado abrasivo para nuestros dientes.

Las pastas de dientes por debajo de 250 RDA se consideran seguras y los valores estándares se clasifican de la siguiente manera:

0-70 = bajo abrasivo

70-100 = medio abrasivo

100-250 = altamente abrasivo

El uso de blanqueamientos sin supervisión puede tener consecuencias como:



➡ Empeoramiento de patologías no detectadas.

➡ Erosión y desgaste dental.

➡ Resultados desiguales.

➡ Persistencia de manchas y tinciones.



FLÚOR

"El flúor es un gran aliado en la higiene bucodental y su uso está más que recomendado por los expertos, no solo para evitar caries, también para fortalecer el esmalte. De hecho, es un factor que los dentistas consideran esencial "para contribuir a tener una óptima salud oral", señala.

En definitiva, cautela con aquellas que prometen milagros y siempre leyendo las composiciones.