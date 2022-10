Las siete maravillas del mundo que hay que visitar aunque sea una vez en la vida

¿Quién no ha querido viajar en algún momento a las ruinas del Machu Picchu en Perú o visitar la Gran Muralla China? Y es que los dos componen la lista de las siete maravillas del mundo, entre las que también se encuentran: la ciudad de Petra en Jordania, el Coliseo en Italia, el Templo de Kukulcán en la ciudad de Chichén Itzá (México), la estatua del Cristo Redentor en Brasil y el palacio del Taj Mahal en la India. Una clasificación que se decidió en 2007, a través de las votaciones en un concurso público organizado desde la empresa New Open World Corporation. Con más de 600 millones de votos se elaboró una enumeración de los monumentos más emblemáticos del mundo, que más adelante reconocería la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y, aunque el Día Internacional de las Siete Maravillas del Mundo Moderno se celebra el 7 de julio -puesto que fue en esa fecha cuando se descubrió el resultado final de las votaciones, en Lisboa-, en cope.es hemos querido repasarlas.

La Gran Muralla (China)

Impresionante. Así la definen muchos de los que visitan este monumento icónico construida y reconstruida entre el siglo VII a. C. -donde destaca el muro edificado entre 220 y 206 a.C. por el primer emperador de China, Qin Shi Huang- y el siglo XVI d. C. Esta antigua fortifiación china representa la cultura y la filosofía de cómo es el país a día de hoy. Se calcula que tiene más de 21.000 kilómetros de longitud, que va desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. Para llevar a cabo esta preciosad de la humanidad, el hombre tardó 200 años en levantar este gran muro. Cabe destacar que los historiadores calculan que fallecieron más de 400.000 personas durante la construcción de la Gran Muralla China, en la que se estima que trabajaron más de un millón de personas. A pesar de estos números, realmente no hay cifras oficiales como tal respecto a las personas que participaron en su creación.

Petra (Jordania)

Damos un salto de un lado a otro, más de seis mil kilómetros, para encontrarnos con una de las ciudades más bellas del mundo: Petra (Jordania), también conocida como 'Ciudad Rosa' o 'Ciudad Perdida'. Este enclave arqueológico fascina por lo mucho que tiene aún por descubrir -y, a pesar de ello, está considerada una de las siete maravillas del mundo-. Casi un 80% de su territorio está oculto. Sin embargo, Petra, o Raqmu -nombre que le daban los nabateos, antiguos pobladores de la región-, está compuesta por edificios únicos tallados en la roca que te trasladan a otro mundo. Si en algún momento llegas a visitar esta ciudad, hay que admirar la peculiar arquitectura que la constituye. En caso de que no puedas acudir a la llamada de esta espectacular ciudad, la puedes disfrutar -aunque no de manera presencial- en la película de Indiana Jones y la última cruzada. Está considerada una de las joyas más importantes de Jordania. Petra fue descubierta por el viajero, arqueólogo y espía suizo, Johann Ludwig Burckhardt, primer europeo que consiguió llegar a las ruinas de esta ciudad, en agosto de 1812, acompañado por un guía.



El Coliseo (Italia)



Italia siempre ha sido un país europeo con mucha cultura, plagado de ruinas antiguas y obras de arte emblemáticas. Pero esta vez, nos vamos a centrar en una de ellas: el Coliseo Romano. También llamado Anfiteatro Flavio, esta estructura fue construida en un valle y es uno de los símbolos de la Roma imperial. En su día, se convirtió en el circo más grande del mundo -entre los creados en esa época, en el año 72 a. C-. Tiene capacidad para 65.000 espectadores, quienes veían las luchas de gladiadores durante 500 años. Además, el Coliseo es una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad italiana. El Papa utiliza este monumento para realizar en procesión el Vía Crucis cada Viernes Santo de Semana Santa.





Chichén Itzá (México)

Chichén Itzá es la ciudad maya más famosa del mundo y la segunda más visitada después de Teotihuacan. A principios del siglo XII, esta llegó a ser la más poderosa de la Península del Yucatán. Etimológicamente, Chichén Itzá significa "la ciudad al borde del pozo de los Itzáes". Dentro de ella, lo más conocido es el Templo de Kukulcán. Una pirámide escalonada mesoamericana que domina el centro del sitio arqueológico de la ciudad mexicana. Cuenta con 91 escalones en cada uno de sus lados y, si sumamos todos ellos más el final, dan un total de 365 escalones, tantos como días tiene un año.

Machu Picchu (Perú)

El Machu Picchu -que tiene como significado 'montaña vieja'- está considerado como una obra arquitectónica y de ingeniería. Construido entre 1438-1472, se cree que fue una de las residencias del emperador inca Pachacuti. Es uno de los destinos turísticos más famosos del planeta. Además, en esta maravilla tambén se ubican los restos de un santuario. De hecho, fue declarado Santuario Histórico del Perú en 1981. Machu Picchu se sitúa a unos 2.453 metros de altura, en un promontorio rocoso entre los cerros de Huchuy Picchu y Huayna Picchu. Desde ahí arriba se puede disfrutar también de unas magnificas vistas de la cordillera de Vilcabamba, del cañón del río Urubamba y del cerro Putucusi.





El Cristo Redentor (Brasil)

Con 38 metros de altura se erige el Cristo Redentor, con los brazos abiertos, abrazando y observando la Ciudad Maravillosa encima del Cerro del Corcovado, en el parque nacional de la Tijuca. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, siendo la estatua más grande del estilo Art Déco del mundo con una superficie de 88 metros cuadrados cada brazo. Además, está situada a setecientos metros sobre el nivel del mar y se localiza en Río de Janeiro y puede ser vista desde casi todos los lugares de la ciudad. Hasta el momento, El Cristo Redentor es la tercera estatua de Jesús de Nazaret más grande del mundo detrás de la estatua de Cristo Rey de Swiebodzin (Polonia), de 36 metros, y el Cristo de la Concordia de Cochabamba (Bolivia), de 34,2 metros.





Taj Mahal (India)

El Taj Mahal es un mausoleo ubicado en la India, concretamente en la ciudad de Agra, a orillas del río Yamuna. Este monumento tan emblemático fue construido en mármol blanco finamente cincelado entre 1631 y 1653, bajo el mando de Shah Jahan, con el fin de albergar la tumba de su esposa, Mumtaz Mahal. Esta tumba es la pieza clave del complejo, en el que se encuentra una mezquita y una casa de huéspedes. Se calcula que el coste total de cincuenta millones de rupias, lo que equivaldría, teniendo en cuenta también el cambio de precio del mármol de una a otra época, a unos 500 millones de dólares.





¿Y la octava maravilla?

Pero, ¿sabías que, además de estas siete, hay una octava maravilla y que le otorgaron en su día el rango de honorífica? Esta es la Gran Pirámide de Guiza (Egipto), la cual fue excluida dela gran votación por ser una de las más antiguas. Esta también es conocida como la pirámide de Keops -faraón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto que la mandó construir- o de Jufú. Entre sus curiosidades destaca que fue el edificio más alto del planeta durante 3.800 años, hasta que fue superado por la catedral de Lincoln, en Inglaterra, en el siglo XIV.