El sencillo gesto con el que detectar si tienes insectos tóxicos en tu nevera: "Tardas cinco minutos en verlo"

Ver insectos en casa nunca es algo agradable, incluso si son inofensivos. Una cucaracha puede cambiarnos el animo por completo, ya que si vemos a una, puede haber cientos, por lo que es obligado tomar acciones como comprar un insecticida o, en un caso muy serio, fumigar. Y no solo con cucarachas, sino que todo tipo de insectos pueden asentarse en nuestro hogar.

Más aún cuando hace calor, como es el caso del verano, donde los insectos se encuentran más cómodos en un hábitat doméstico y un factor que favorece que se multipliquen. Sin embargo, ningún lugar da tanto miedo como una de las partes clave de nuestra casa: la nevera. Sobre todo porque es de ahí de donde nos alimentamos, por lo que la presencia ahí es peligrosa.

Lo creas o no, es muy fácil tener insectos en nuestra nevera

Y lo peor de todo es que puede ser que haya muchos insectos en nuestra nevera... y que ni los veamos. La parte buena de todo esto es que existe un truco muy, muy sencillo para darnos cuenta si hay insectos o no en nuestra nevera. Porque hay una parte de la misma donde se pueden acumular... y no lo sabemos.

La zona de la nevera donde podemos tener insectos

Lo explica Miguel Assal, técnico de emergencias que publica vídeos de ayuda en redes sociales como Instagram o TikTok. En concreto, el especialista sanitario revela qué tener en cuenta si nos hemos intoxicado recientemente y no sabemos de dónde puede venir. "¿Te has intoxicado o tienes intoxicaciones frecuentes y no sabes por qué? Estáte muy atento, mira esto", señala.

Muchas neveras están colocadas en esquinas, por lo que es difícil revisarlas bien

Sobre todo, porque lo que puede ser una simple intoxicación puede acabar en algo peor. Y esto no es una exageración: "Puedes tener huéspedes no deseados y que pueden transmitir enfermedades: salmonelosis, hepatitis infecciosa, diarreas infantiles, infecciones intestinales y urinarias".

Por ello, Assal señala que hay un lugar de la nevera en el que no pensamos que los insectos se puedan acumular, y que es muy fácil de mirar: las gomas de la nevera. Con un gesto con el que tardas cinco minutos: "Levanta la goma del frigorífico. Si la goma del frigorífico presenta este tipo de grietas o como veis aquí está la goma abombada y no sella lo suficiente, y por la noche ves pequeños bichitos paseando puedes tener sorpresa".

Los insectos encuentran alimento y bebida en nuestra nevera y pueden dejar huevos y heces



La revisión que tenemos que hacer de nuestra nevera... y que no hacemos

Y es que la nevera, al estar normalmente en lugares como esquinas o sitios tapados, no suele ser tan revisada como debería. Por ejemplo, la zona de atrás. "Revisa bien todos los rincones ocultos, incluso la parte trasera del frigorífico. Aquí hace calor, y es un lugar perfecto para criar. Además de que pueden entrar por cualquier hueco. Y aquí tienen agua y comida, sí sí, tu comida", explica el técnico sanitario.

Sobre todo, porque estos insectos pueden alimentarse de nuestra comida, porque en la nevera tienen agua y comida. Hasta el punto de, incluso, que dejen huevos en la comida... o hasta excrementos. "Ante cualquier sospecha desenchúfalo, saca toda la comida. Ahora límpialo a conciencia, todos sus huecos y revisa bien todos sus componentes. Al ser ingerido, pueden ocurrir graves cuadros alérgicos por ingerir sus secreciones. Y vamos, que para nada es agradable", concluye Assal. Desde luego, puede ser un malísimo trago que podemos prevenir en cinco minutos.