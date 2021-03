Estás son las cuatro nuevas preposiciones que quizás desconozcas

Si perteneces a la generación 'pre-milénica' seguramente tengas grabadas a fuego en tu memoria la retahíla de preposiciones de nuestro diccionario. Las preposiciones, tan necesarias, sirven para unir palabras en el seno de una oración y como todo en la lengua, han evolucionado. La lista tradicional, que probablemente recuerdes de tu años de EGB era: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras.

Sin embargo este listado ha sufrido desde entonces alguna variación que puede que desconozcas. La relación oficial de la RAE y ASALE para el español actual es: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía.

Es decir, como verás en negrita, hay cuatro preposiciones añadidas a la lista; durante, mediante, versus y vía, de forma que el español cuenta desde hace algún tiempo con 23 preposiciones.

VERSUS

Es una preposición latina que cayó en desuso pero que con el tiempo se ha vuelto a recuper al español 'vía' -otra de las nuevas preposiciones- el inglés. Su significado puede variar según el contexto, 'contra' o 'frente a'. Por ejemplo Real Madrid versus -vs- Atlético de Madrid.

VÍA

Aunque se asemeje al sustantivo que designa un espacio destinado al paso de personas o vehículos que van de un lugar a otro o el sistema de transporte o comunicación entre dos lugares, su versión como preposición indica el lugar por el que se pasa o el medio. Por ejemplo, fue a Italia vía Berlín o el partido será emitido vía 'streaming'.

DURANTE

Originalmente era el participio de presente del verbo 'durar'. Tras su paso al bando de las preposiciones indica duración en el tiempo o el período de tiempo en el que se produce un hecho.

MEDIANTE

Al igual que el anterior, también era el participio de presente, en este caso, del verbo “mediar'. Aunque aún queda algún resto de este uso (por ejemplo, en la expresión 'Dios mediante', se ha integrado a las preposiciones y refiere su significado a 'por medio de', 'con' o 'con la ayuda de'.

'CABE' Y 'SO' EN DESUSO

Si revisamos el listapod podemos ver que hay dos preposiciones que hoy en día han caído en desuso; 'cabe', cuyo significado ha sido sustituido por 'junto a', y 'so'. En su caso la RAE valoró que esta preposición se utilizaba tan solo en raras ocasiones y que su significado era similar a 'bajo' o 'debajo de'.

Ambas "solo aparecen esporádicamente en los textos literarios", recuerda la Fundeu. Aun así, "so' forma parte también de unas pocas locuciones, como so pena de, so pretexto de, so color de y so capa de: Duermen en ellas so capa de su cercano parentesco (Morón, Gallo)".

INVARIABLES

A la hora de diferenciar las preposiciones en una oración, hay que tener en cuenta que al igual que los adverbios, son invariables, es decir no tienen ni género ni número.