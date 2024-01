El roscón de Reyes de José Andrés con el que triunfar para recibir a sus majestades: el ingrediente secreto

Los días previos a la llegada de los Reyes Magos son de ilusión, pero también de pensar en el Roscón. Estamos insertos ya en la recta final de las fiestas, hemos superado ya los pantagruélicos banquetes de Navidad y Fin de Año y sólo nos queda apurar la fecha que en España nos alarga las vacaciones una semana más.





Sus majestades de Oriente ya están en camino y las pastelerías trabajan sin descanso para ello, elaborando tanto roscones tradicionales como de hojaldre, rellenos o no de nata, trufa, chocolate... Las opciones son muchas, cada vez más. Por eso, José Andrés también le pone su toque especial a este dulce típico.

Muchas son las versiones e historias que se cuentan sobre el origen de la tradición de comer roscón de Reyes cada 6 de enero. Lo que sí está claro es que sus inicios no tienen relación directa con la festividad de los Reyes Magos. Para ser exactos, este dulce se asocia a Las Saturnales, también conocida como la Fiesta de los Esclavos.





El rey francés Luis XV fue el promotor de la fama del roscón, en cuyo interior estaba escondida una moneda, entre la aristocracia francesa y europea. La Casa de los Borbones fue la encargada de traer a España este exitoso bizcocho, siendo Navarra una de las primeras ciudades en acoger este dulce con gusto.

El roscón de Reyes

En la mayoría de casas españolas, y por ende de países de habla hispana, el Día de Reyes se desayuna o merienda roscón acompañado de una taza de chocolate caliente. Aunque originalmente estaba compuesto de bizcocho, miel, dátiles e higos, ahora podemos encontrar diversas recetas.

Ahora, la receta básica del roscón de Reyes incluye harina, levadura, leche, azúcar, mantequilla y sal. Para darle gusto se puede utilizar ralladura de limón o de naranja. La receta mejoró y se fue depurando con el tiempo, y hoy podríamos decir que son tres los modelos estrella: relleno de crema, relleno de nata o seco.





¿Qué países además del nuestro siguen la tradición? En Francia, una nación histórica y culturalmente muy cercana a la nuestra, celebran El Rey del Haba. En Portugal, a la tradición se la conoce como Bolo Rei (El bollo real). También se consume en México, solo que aquí prefieren tomarlo para merendar en vez de para desayunar.

Pero hay algo que marca la diferencia con cualquier otro dulce: ¿A quién le tocará esta vez la figura del roscón en tu círculo más cercano, signo de suerte, prosperidad y fortaleza? Y a su vez, ¿quién será el que encuentre el haba y le toque pagar el dulce?

José Andrés

El roscón de Reyes de José Andrés está aromatizado con flor de naranjo, "lo que le da un sabor a sur de España", según explica en su página web, y luego está cubierto con cerezas caramelizadas y cítricos. Para elaborarlo, señala que necesitarás "todos los ingredientes habituales para hornear".

También pone en la lista "ron oscuro, agua de azahar y fruta confitada". Además, destaca no olvidar "las figuritas" para incluirlo en el interior. En caso de que no te animes a cocinar, José Andrés vende su roscón en sus restaurantes Jaleo o Mercado Little Spain, localizados en diferentes partes del mundo.