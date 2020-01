Rosalía no fue siempre la reina de la música que es ahora, y esta foto lo demuestra

Rosalía es una de las estrellas del momento tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Y lo ha hecho no solo por su talento musical y su color de voz, ni tampoco con su particular manera de fusionar estilos desde el flamenco hasta el reggaetón​. Si algo ha lanzado mundialmente a la fama a esta catalana, que incluso ha participado en la última película de Pedro Almodóvar, ha sido sus looks llamativos que mezclan desde el cuero hasta uñas imposibles.

Una imagen que ha ido puliendo desde que saltará a la escena nacional hasta estos días, tal y como se puede ir apreciando en los videoclips que ha ido lanzando.

Pero a pesar de la fama, de los fans y de todo el marketing y estilismo que suele rodear a estas celebrities, hay algo que no se puede (casi) evitar ni con todo el dinero del mundo, el pasado. Precisamente, su pasado es el que ha llamado a la puerta de Rosalia de la forma menos esperada.

Ha sido en Twitter, donde la usuaria Clara Isart ha compartido siguiendo un hilo de esta red social bajo el título "¿Cuál es la persona más famosa que ha salido de vuestro cole?", una imagen de lo que parece una Rosalía de entre unos 14 y 16 años totalmente cambiada a lo que nos tiene acostumbrados.

Del mío la Rosalia xdddd pic.twitter.com/sAULxy1te1 — Clara Isart (@isart_clara) January 22, 2020

La imagen no ha tardado en correr como la polvora entre los seguidores de la catalana, por lo impactante del cambio con respecto a los looks a lo que tienen acostumbrados. Lo primero que llama la atención en esta fotografía es el peinado, con uno de los lados rapados al cero, pero con una patilla larga. Además de este sorprendente peinado se puede apreciar un piercing encima del labio, y como 'outfit', una equipación de un equipo de fútbol sala, menos llamativa y colorida de lo habitual.

La propia tuitera ha confirmado que no tiene más imágenes que la compartida en redes, ya que es una foto que en su día le compartió su madre a través de Whatsapp. Una imagen que de seguro la propia cantante hubiese evitado que saliera a la luz, pero si hay una máxima en el mundo de las frases hechas es precisamente esa, que el pasado siempre vuelve.