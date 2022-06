Reutilización, medioambiente y desperdicio alimentario dominan en 50 Next

Pilar Salas

Potabilizar agua con cáscaras de frutas y verduras, teñir ropa con residuos de comida o prolongar la vida de los alimentos en envases con luz ultravioleta son algunos de los proyectos reconocidos en la 50 Next Class of 2022, que se ha presentado este viernes en Bilbao.

La lista de estos jóvenes talentos, propuestos por el Basque Culinary Center como socio académico en este ámbito para The World's 50 Best Restaurants -promotor de 50 Next-, incluye a personas de 30 territorios de todos los continentes vinculadas con la gastronomía desde la cocina, la producción, la tecnología, la educación o la ciencia.

La segunda edición de los 50 Next, que posiciona a personas que aporten un cambio significativo para la sociedad a través de la gastronomía, reconoce a personas como la hispano-marroquí Zineb Hattab, quien se propuso "luchar contra el entorno dominado por los hombres, el horario de trabajo agotador y mejorar el medioambiente", lo que ha plasmado en su restaurante Kle (Zúrich).

El listado incluye además a los españoles Eneko Axpe, quien trabajó para la NASA y está centrado actualmente en el diseño de alimentos para crear alternativas a la carne; Javier Rivero, de Ama Taberna (Tolosa, Guipúzcoa), por "mostrar los tesoros de la región y el trabajo de sus agricultores y pescadores", y Pol Contreras por crear el "quinto chocolate" a base de mucílago de cacao, además de elaborar cerveza negra y vino con cáscara de cacao.

También a la pastelera ucraniana Dinara Kasco, ahora refugiada por la guerra de Rusia contra su país, pero reconocida por sus singulares pasteles hechos con impresoras 3D, que le han valido casi un millón de seguidores en Instagram; desde el inicio del conflicto, se ha activado para recaudar fondos a través de su web que se destinan a suministros médicos para Ucrania.

Risha Jasmine Nathan se ha ganado su puesto en esta lista gracias a su proyecto para descontaminar el agua potable a base de cáscaras de frutas y verduras, mientras que Nidiya Kusmaya lo ha hecho por convertir en tintes textiles verduras dañadas y peladuras de frutas que no se aprovechan en las cocinas.

Contra el desperdicio alimentario trabaja Asrar Damdam, quien ha diseñado unos envases que prolongan la vida útil de los alimentos frescos, destruyendo las bacterias nocivas con luz ultravioleta, una línea de trabajo en la que abunda Chloé Charles para crear platos con cero residuos y un mínimo impacto en el medioambiente, basados principalmente en vegetales, estrategia que plasmará en la aplicación Reductio.

Esta tendencia cuenta con otro aliado, Travin Singh, quien elabora cervezas con pan sobrante, café y té, además de bebidas no alcohólicas con cáscaras, semillas y otros residuos de frutas.

Santiago Lastra, quien lleva el sabor de México al Reino Unido "sin las millas áreas ni la huella de carbono" al utilizar ingredientes locales en Kol (Londres), y Juan Pablo Medina, empresario colombiano que convierte los posos de café en cosméticos y nutracéuticos, son otros de los talentos reconocidos por 50 Next.

La inclusión está presente asimismo con Zacarías González, impulsor de Warm Cake, una publicación impresa dedicada a los cocineros y panaderos queer, negros, trans, femenimos y no binarios que da visibilidad a colectivos que no la tienen en libros de cocina y otros medios.

El más joven de la lista es Mustapha Diyaol-Haqq, de 22 años, creador de una aplicación que ayuda a los agricultores de África occidental a escanear sus cultivos y detectar plagas para protegerlos y evitar el uso indebido de pesticidas.

El director de Contenidos de 50 Best, William Drew, ha calificado la 50 Next como "una plataforma para aquellos que luchan por un futuro más brillante para la gastronomía", mientras que el director general de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, ha recalcado que estos jóvenes talentos "garantizan que el sector gastronómico siga creciendo y se convierta en una herramienta de transformación". EFE

