El reto viral que pocos resuelven para celebrar San Valentín: ¿encuentras a los enamorados?

Este domingo 14 de febrero celebramos San Valentín, la fiesta por excelencia de los enamorados. Aprovechando esta fecha, que ya se encuentra a la vuelta de la esquina, te proponemos un reto viral que muy pocos consiguen resolver. La imagen la creó Televisa y desde su circulación en internet, ha dado la vuelta al mundo.

Para conseguirlo, observa detenidamente esta ilustración. De este modo podrás identificar a la pareja de enamorados que se encuentran escondidos. Tómate el tiempo que necesites pues no hay un tiempo establecido.

En redes sociales se está comentando la dificultad del desafío pero anímate, seguro que puedes conseguirlo. No es tan difícil. Es más, si consigues resolverlo podrás desafiar a familiares y amigos a ver quién tarda menos en localizar a esta pareja de enamorados. ¿Lo tienes? Descubre si has resuelto el reto. Aquí te damos la solución.

¿Cuánto has tardado en conseguirlo? No importante es que lo has resuelto. Disfruta de este San Valentín con este divertido juego que provocará las risas entre tus allegados y personas más queridas. ¡Feliz 14 de febrero!

La primera carta de amor 'viral' que aparece... en la Biblia

Es un texto que se escribió hace miles de años y que aún hoy es una referencia para la sociedad, según cuenta nuestro compañero Javier González. Muy pocas 'cartas de amor' han tenido tanta trascendencia como la que redactó Pablo de Tarso a los corintios. Una visión del amor revolucionaria en ese momento... y también hoy.

Este tal Pablo que escribe a una comunidad cristiana de Corinto habla de un amor que poco tiene que ver con lo que vemos en las películas que 'afloran' -nunca mejor dicho- en el día de san Valentín. Un amor que no se trata solo de un sentimiento y un enamoramiento de mariposas en el estómago y chocolate y corazoncitos rojos.

San Pablo define el amor como algo mucho más grande, un ideal que alcanzar y que no es tan fácil como un flechazo y que se te caiga la baba con la persona que simplemente te gusta. Pablo hablaba del amor como el bien más grande que podemos poseer, y que sin él, no somos nada.

Y si lees con cuidado cada frase, algo se despierta en nuestro interior que anhela ser amados de esa forma. Así que, sin despreciar también ese primer enamoramiento y todo lo bueno que tiene, ¿por qué no dar ese paso más?