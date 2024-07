Un repartidor de Glovo de Cádiz alucina con lo que le piden una vez entrega el pedido: “Es la segunda vez"

La entrada a los años 2010 y 2020 ha supuesto el boom de los servicios de entrega a comida a domicilio. Sobre todo, por la explosión de los smartphone. Antes, la cosa era tener un folleto del establecimiento del que quieres pedir y llamar, pero ahora es, incluso, mucho más fácil. Basta abrir una app, como la de Glovo o Uber Eats, buscar el restaurante que quieras y vualá. Comida en casa en cuestión de minutos.

Esto es una maravilla, sobre todo, cuando estás con amigos o no tienes tiempo para poder ir al restaurante y estás haciendo otras cosas. Pero también hay que recordar que aquí siempre hay otra parte implicada y que esta es humana: la del repartidor, que es clave para que nuestro pedido llegue bien.

Los repartidores tienen que hacerse muchos kilómetros al día

Es por ello por lo que algunos acostumbran a darle propina o, como mínimo, agradecerle por haber traído el pedido. Es su trabajo, pero también es motivo de educación. Sin embargo, en este caso la confianza ha llegado demasiado lejos, con un gesto que ha provocado mucha polémica en redes sociales por lo que esta señora le pide a un repartidor de Cádiz.

La queja del repartidor de Glovo de lo que le piden hacer: "¿De verdad?"

El protagonista de esta historia la ha publicado en sus redes sociales, concretamente en TikTok, bajo su usuario @alex_solla. Alex cuenta con más de 55.000 seguidores en esta red social, por lo que ha ayudado a que su mensaje acabe llegando a más gente. Porque el caso es ciertamente surrealista... y lo peor es que, como cuenta Alex, no es la primera vez que ocurre, sino la segunda. Motivo por el cual ha grabado este vídeo.

"En mi historia de repartidor de Cádiz, me dicen que si les puedo bajar la basura". Sí, como suena. Básicamente, al recibir el pedido, esta señora ha pedido a este repartidor de Glovo que le baje la basura, lo que provoca su lógica indignación. "Vamos a ver, señora, es que si me dices que te puedo bajar la basura, no te voy a decir que no, es que voy a quedar como un borde. Pero de verdad, ¿es necesario que te tenga que bajar la basura?", añade.

Podemos pedir algún favor al repartidor, pero que tire la basura puede ser algo exagerado

Y obviamente, Alex cree que no es necesario. Para nada. Y es ahí cuando revela que es la segunda vez que le pasa y que por eso lo graba, lo cual ya le parece algo que no está bien: "Osea, creo que no es necesario. Para nada. Por cierto, que es que es la segunda vez que me lo piden. La primera vez no lo grabé, pero es que a la segunda ya me parece descarado".

La aclaración que hace Alex sobre la persona que se lo pide: "No es el caso"

Eso sí, en los comentarios surgieron dudas sobre si esta señora es de edad avanzada, lo que podría justificar por qué le ha pedido que le baje la basura. Pero el propio Alex ha respondido a esa cuestión, dejando entrever que no es el caso. "Me dijo literalmente, es que la que limpia no ha podido sacarla", señala respondiendo a un comentario.

Es importante ser siempre amable con un repartidor cuando te entrega el pedido

Desde luego, el trabajo de repartidor, muchas veces, no es lo suficientemente valorado o recompensado en muchos casos. Y en el de Alex, ha tenido que exponer en redes esta situación tan curiosa que, a veces, le toca vivir. Desde luego, muchas veces hay que aprender qué cosas hay que pedir y cuáles no.