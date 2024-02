El remedio popular contra los piojos que no debes usar: “Es tóxico”

Estamos en una época en la que los piojos están presentes en el día a día de los más pequeños de la casa. No es raro que de vez en cuando, alguna clase del colegio esté afectada por estos diminutos insectos, que habitan en el cuero cabelludo de los humanos y se alimentan de su sangre. Y el problema no es sólo ese, sino que dejan huevos, lo que hace que sea necesario erradicarlos del todo para que no se reproduzcan.

La razón por la que los niños son el objetivo de estos bichos tiene que ver con el manto ácido de la cabeza, que se crea con el pH de la piel. En los adultos, este manto está totalmente formado por el propio organismo para evitar agresiones en la epidermis. Sin embargo, en los más pequeños esta capa no se ha terminado de crear, por lo que los piojos y las liendres lo tienen mucho más fácil para generar su ecosistema.

Por ello, cientos de padres al año buscan un remedio para tratar de parar el picor de las cabezas de los críos, y terminar con estos dichosos piojos que tantos quebraderos de cabeza genera. Entre estos, hay uno que se ha usado bastante, y que la OCU ha advertido de que no es la mejor solución y, peor aún, es tóxico.

El producto que la OCU desaconseja por ser tóxico para la piel

La Organización de Consumidores y Usuarios ha emitido una advertencia seria sobre el aceite de arbol de té, que tiene distintos usos, como la aplicación en la piel o para los champús. Si bien es cierto que tiene una gran reputación como antiséptico natural por sus múltiples propiedades, la OCU nos advierte que no todo es tan bonito como parece. Y menos para la desaparición de los piojos.

Si bien es cierto que sí que tiene un cierto efecto para que mueran estos insectos, el repelente puede causar efectos tóxicos, y aunque se puede usar por vía tópica, sí que genera ciertos daños. Por ejemplo, puede crear alergias, actuar de manera dañina para el sistema endocrino o causar irritación en la piel.

Además, una sustancia está presente de manera natural en el aceite, y es el Methyleugenol. Está catalogada como carcinogénica, y en los cosméticos se restringe al máximo su presencia, por el posible efecto perjudicial para la salud

La mejor alternativa para los piojos: champús y peines

Ante esto, la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda atenerse a los productos más típicos, como los champús especializados, especialmente si tienen un gorros, y los peines, ya que estos también terminan con los huevos y las liendres y así podemos erradicar del todo el problema.

La demanda de estos productos aumentan, sobre todo, con el inicio del curso escolar. En concreto, según los datos de la distribuidora farmacéutica Cofares, la venta de antipiojos aumentan más de un 20% con la vuelta al cole, tanto en septiembre como en enero.