Se recupera de una anorexia y su abuela le hace un regalo que no olvidará nunca: "Me llamó y... sorpresa"

Hay enfermedades que pueden ser silenciosas y, sin que el resto se de cuenta, pueden ser muy peligrosas, y con las cuales es necesario, muy necesario, concienciar. Una de ellas suele ser la anorexia. Según los datos de Statista, en 2022 se registraron cerca de 83.700 casos de anorexia en España, lo que hace que sea una patología con la que hay que estar muy atentos, por su prevalencia también en adolescentes y en gente joven.

Una de las personas que ha tenido que pasar por este trauma es Sara, una chica de Madrid que comparte vídeos en Instagram y en TikTok, red social en la que llega a más de 100.000 seguidores. El último que ha compartido es muy especial, porque esta chica ha revelado que ha estado recuperándose de, precisamente, esta enfermedad tan difícil que es la anorexia. Y no solo eso, sino que su abuela le ha hecho un regalo muy especial que ha hecho que se emocione muchísimo.

La anorexia es un drama que merece mucha reflexión

EL REGALO DE LA ABUELA DE SARA A SU NIETA

"Abuela, gracias por mi luz y mi fuerza. Gracias por ser amor y por llenar el mundo de él. Gracias. Te quiero muchísimo. 'Como no te voy a querer, si fuiste mi primer amor'". Con esta descripción tan bonita, Sara introduce un vídeo que se ha hecho muy viral en redes como TikTok, donde el reel tiene cerca de 3 millones de visualizaciones, además de mucho alcance en comentarios.

"Pon la cámara ya para tus amigas, para que vean a tu abuela. Cierra los ojitos y pon la mano", señala la abuela de Sara nada más comenzar. Es ahí cuando sucede la magia y la cara de la chica es un auténtico poema. Y es que el regalo que le hace su abuela es muy especial, y más teniendo en cuenta que se está recuperando de una anorexia: nada más y nada menos que un Huevo Kinder. Puede sonar simple, pero es la infancia de mucha gente. Incluida, como vemos, la suya.

Cargando…

"Era mi preferido de pequeña, me lo compraba siempre. Pero ya hacía mucho que le decía que no quería...", explica Sara en el texto del propio vídeo. "Qué bonito, cuando eras pequeñita, que íbamos al kiosko, siempre al pasar decías, 'el huevito, el huevito', y yo como una tonta tenía que comprarte a todas horas el huevo", dice la señora, en un relato entrañable.

la emoción de sara al recibir el huevo kinder de su abuela

"Que me das alegría para el cuerpo, con los años que tengo. Aprovecha, que te aproveche, cariño. Cuando no te compraba, te echabas a llorar", recuerda la abuela de Sara. "Oye, no digas eso", bromea su nieta. Y es que, sobre todo, tras el martirio que ha debido de pasar esta chica, está claro que el Huevo Kinder le ha sabido a glora bendita. Además, la figurita del huevo es una nave espacial, que se ponen a montar al minuto. Como si los tiempos pasados hubiesen vuelto y Sara hubiese vuelto a ser una niña.

Cargando…

Y, cómo no, Sara le dice esas dos palabras máginas que tanto quieren escuchar las abuelas: "Te quiero". Uno de los vídeos más emotivos que se han hecho virales en Internet en los últimos días, y un momento precioso que nunca se les va a olvidar. Para nada.