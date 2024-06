Recibe un WhatsApp de su jefe para despedirle y se queda a cuadros por la explicación que le da: "Es ilegal"

Hay un sector especialmente valorado por los españoles: la hostelería. No obstante, en el mismo, hay siempre una queja que se repite más de lo que debería: las malas condiciones laborales de los trabajadores. Existe una cuenta en X, anteriormente Twitter, llamada @soycamarero, en la que se recogen denuncias diversas sobre este tema. En los últimos días, publicaban una historia al respecto que ya se ha convertido en viral.

En concreto, en esta cuenta se recogía el testimonio de un trabajador de un local. Indicaba, a través de un mensaje, que "llevaba sin faltar ni un día echando más de 60 horas semanales". Este chico empezó a encontrarse mal, tenía fiebre, y tuvo que ir a urgencias para ser atendido.

Habló con su jefe y no podía creer su respuesta, pues le comunicó que iba a prescindir de él. Procedía, de este modo, a su despido. "Buenas. Como es lógico y creo que comprenderás, no hace falta que vengas más. Gracias y encantado de haberte conocido".

El empleado, que se encontraba todavía en el hospital, le contestó para decirle que le mandaría los papeles a su gestor para denunciar lo ocurrido. "Vale, gracias. Aún estoy en el hospital, mañana te mando los papeles aquí en WhatsApp para tu gestoría y para comunicarte que como he estado dos días malo y en el hospital es ilegal despedir a un trabajador, y aún no me han dado el alta, procederé legalmente a lo que haga falta, un trabajador tiene sus derechos nunca lo olvides", le recriminaba.

"Eso me pasó a mí", decía un usuario sintiéndose identificado con lo que se contaba

El mensaje de la cuenta anteriormente citada, acumula más de 1.000 compartidos, 8.000 'likes' y más de 100 comentarios. La opinión de todos los usuarios es unánime.

"Hay que tener la cara de hormigón", "Lo que hay que hacer es decir el nombre de los locales que hacen este tipo de prácticas", "Eso me pasó a mí. Cogí el covid, una semana en casa. Todos los días llamándome al teléfono a ver cuando volvía a trabajar", "Hace años, en un hotel de Barcelona y tras firmar el contrato, me dijeron: por tu propio bien, trata de no ponerte malo. No es nada nuevo eso" o "como es lógico y comprenderás, se debería decir el nombre del sitio para que, como es lógico y comprenderás, no vaya nadie a ese lugar", son algunos de los mensajes en los que algunos usuarios relatan las experiencias que han vivido como empleados en el sector de la hostelería.

Una camarera también se hacía viral por la oferta de trabajo que le ha hecho un hostelero: "Por 1.000 euros al mes"

En este caso, la historia tiene la misma base. Unas malas condiciones de trabajo en el sector de la hostelería y poco sueldo. Esta vez se trataba de una conversación de WhatsApp entre un empleado y una camarera con experiencia. No obstante, ha sido la oferta de trabajo lo que ha indignado al resto de usuarios.









"Hola. Necesito camarera", comienza la conversación. "Hola buenas. Llevo seis años de experiencia siendo camarera", responde ella, visiblemente interesada en una posible oferta de trabajo. "¿Me puedes explicar un poco mejor el horario, lo que se cobra y demás? Por favor. Muchas gracias", pide.

"Necesito una camarera para trabajar todas las tardes, de 18:00 horas hasta el cierre. No hay días libres. Salario, 1.000 euros al mes", le decía el empresario sobre las condiciones del contrato. "¿Y el contrato de cuánto es?", preguntaba la camarera. "Contrato de cuatro horas", respondía él, dejando claro que las horas que constan en el contrato son menos de las que realmente va a trabajar. Así que, por desgracia, estas circunstancias son muy comunes y habituales. Por suerte, las redes sociales permiten la denuncia de este tipo de prácticas para que, con el tiempo, sean cada vez menores.