La razón por la que a partir de los 40 se nos atraganta el inglés: "Empezar desde cero”

Saber inglé saumenta un 37% las posibilidades de encontrar empleo pero 6 de cada 10 españoles mayores de 40 años admite tener dificultades para hablar en este idioma.

¿Las causas? Profesores de inglés consultados por COPE nos explican que estas generaciones aprendieron gramática y vocabulario pero no a ponerlo en práctica. Ha habido una falta de speaking y no han tratado con profesores internacionales. “Se les enseñó como una lengua muerta. Básicamente gramática, vocabulario pero que no llegaron a comprender ni a interiorizar. Se encuentran con que son mucho más mayores, necesitan el inglés, no pueden usar lo que saben porque nunca se les enseñó cómo utilizarlo de forma oral y tienen que empezar desde cero”.

Para la profesora de inglés Arancha Otero los motivos están en la falta de base y también de constancia. Para conseguir un B2 se requieren entre 3 y 4 años de estudio continuo. “Dependiendo de la persona porque tiene que aprender no solo gramática y vocabulario, el cerebro tiene que asimilarlo y tiene que ser capaz de aplicarlo. Comunicarse, con un acento que más o menos se entienda”

¿Y qué consejos nos dan los expertos para mejorar nuestro nivel de inglés? “Tiempo, ir a un centro especializado que desde cero te explique el idioma, y puedas conseguir una buena base, y, a partir de esa base, trabajar. Ver películas, leer libros, escuchar música, por supuesto. Todo suma, pero suma a una base. Y, claro, poniendo subtítulos en español, eso es lo peor del mundo”.

En cuanto a la certificación, Arancha Otero nos detalla que “si tú me dices: no es que yo voy a aprender inglés, viendo películas. Pues sí, sin problemas. Tú vas a aprender inglés, pero no vas a aprobar un examen en tu vida. El que tú digas que sabes inglés, no vale para nada. Tú tienes que demostrarlo con una certificación”

“No puedes levantarte del sofá y correr una maratón en dos meses, pues no puedes aprender un idioma de forma fácil porque no existe una forma fácil. Es constancia, es trabajo, es no dejarlo”, nos cuentan.

La mitad de los jóvenes de entre 18 y 30 años también admite dificultades, pero el contacto con profesores nativos y las experiencias en el extranjero les hacen tener menos miedo a equivocarse.

Conviene recordar que 9 de cada 10 ofertas de empleo incluyen el inglés como requisito imprescindible y que existen estudios que indican que el conocimiento de idiomas aumenta un 37% las posibilidades de acceder a un empleo.