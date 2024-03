La queja viral de un joven influencer sobre los looks de la juventud actual: “Estáis retrocediendo”

El salto tecnológico, y de costumbres, entre las personas de la generación 'baby boom' y las de la 'generación Z' se está notando más que nunca. Esto se puede observar en redes como TikTok, muy pensadas para los jóvenes, y que son un reflejo bastante certero de los pensamientos de muchos adolescentes y adultos tempranos.

La Generación Z comprende a los nacidos entre 1994 y 2010

De hecho, un estudio de Statista revela que la franja más representativa del uso de esta red social está en la de los usuarios de entre 18 y 24 años, lo que hace que el contenido publicado ahí sea, en gran parte, pensado para ellos. Sin embargo, no es tan normal ver, precisamente, una crítica a un sector como el de los jóvenes en esta plataforma.

Es lo que ha hecho el instagramer Alex Cuesta, @cuestalexx en Instagram, sobre los adolescentes actuales. Y no se deja nada, ya que, en su opinión, está existiendo un problema importante en este sentido debido a lo que se creen muchos chicos de entre 11 y 17 años. Algo que no es nuevo, ni mucho menos, pero que con las redes sociales se ve más.

Los denominados "Generación X" son los nacidos entre 1969 y 1980



"Siento decírtelo: no eres de calle", la crítica del influencer

Su crítica se centra en tantos adolescentes que intentar lucir callejeros y demás, pero que, en realidad, no dejan de ser niños queriendo ser lo que no son. "Estoy hasta los cojon..., hasta los cojon... de ver a chavalitos de 15, 16, 17 años creyéndose Pablo Escobar. Creyéndose de calle. Siento decírtelo: no eres de calle", empieza el reel.

Si bien es cierto que usa palabras malsonantes, los argumentos que usa han sido muy aplaudidos en los comentarios por lo rotundos que son. En concreto, por no olvidarse de quiénes son y su situación actual: "Eres un p..o pringado. Vives en casa con tus padres. Tienes piscina. Y tu madre te hace la cama, el desayuno, la comida y la cena. Cada fin de semana tus padres te dan dinero para que te compres ropita, o para que salgas con tus colegas".





El término 'jays', la nueva expresión procedente de Marruecos

Además, emplea un término que no tantos conocen: el de 'jays'. Es un término que se emplea en Marruecos, en el norte del país, y quiere decir 'mi hermano' en esa región. Sin embargo, en el centro del país, se usa ese término para hablar de 'joya'. Es como decir "bro", pero entre personas marroquíes o con origen en Marruecos.

Las redes sociales cada vez se usan entre los más jóvenes

"Por, ahora, llevar los pantalones cagados y llamar a tus amigos 'jays' no eres de calle. De calle son tus padres y tus abuelos, que han tenido que trabajar muchísimo para que tengas lo que tienes. Y es vergonzoso ver cómo ahora intentáis retroceder", termina Alex Cuesta en este reel.

Y si ha sido tan aplaudido, es por cómo refleja el pensamiento de muchos sobre cómo los jóvenes intentan renegar de lo que son, y es ser todavía totalmente dependientes de sus padres. Una reflexión que ocurre en todas las generaciones, y que ya pasaba en otras muchas décadas sobre cómo se comportan los jóvenes.