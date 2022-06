Qué consecuencias puede tener comer helados si sufres sensibilidad dental

La llegada del verano trae consigo el buen tiempo y el calor, y con ello, nuestros hábitos alimentarios cambian. Es habitual que dejemos de lado los platos de cuchara calientes, como puede ser el cocido y las alubias, y demos paso a otros más fresquitos como la ensaladilla, la ensalada de pasta o el gazpacho. En el campo de los dulces, llega la temporada de los helados. ¿Quién puede resistirse a un sándwich de nata, un cono de vainilla y chocolate o un almendrado?

Los helados nos ayudan a refrescarnos en la piscina o la playa, o simplemente en una calurosa tarde en la que nos quedamos en casa y nos apetece algo fresquito. Sin embargo, no todo son aspectos positivos. Con el consumo de helados y otros productos fríos, es habitual que aparezca lo que conocemos como sensibilidad dental.

Se trata de una molestia transitoria que se produce en uno o varios dientes en el momento en el que entran en contacto con ciertos tipos de alimentos. Pueden ser aquellos que estén muy fríos o muy calientes, o también en otros casos como exceso de acidez. Detrás de esta dolencia también puede estar el bruxismo. Aunque pueda parecer un problema puntual, es importante prestarle la atención que requiere, ya que deriva en otros problemas de la vida diaria.





Cómo combatir la sensibilidad dental

Es habitual que las personas que lo sufren dejen de ingerir ciertos alimentos, en concreto lo que le provocan esta dolencia. Junto a esto, hay una tendencia a una menor higiene bucal, ya que al padecer sensibilidad, es común sentir dolor al cepillarse los dientes. Teniendo en cuenta esto, los dos primeras claves para mejor el problema, pasan por una correcta limpieza de nuestros dientes y encías. Debemos usar un cepillo dental específico que tenga filamentos extrasuaves, junto a esto, la pasta de dientes no debe tener productos abrasivos ni colutorios que afecten a la sensibilidad en sí misma.

Junto a esto, hay algunos consejos que pueden ayudar a hacer frente a esta dolencia, y a llevarla de la mejor forma posible. En caso de consumir alimentos que potencien la sensibilidad, es recomendable que pasen unos minutos antes de lavarte los dientes. De esta forma, la saliva ayudará a proteger nuestro esmalte para que no se dañe con el cepillo tras la ingesta de dichos alimentos.





Además, durante la higiene bucal,los expertos recomiendan no presionar demasiado nuestros dientes y encías con el cepillo para no dañarlos, en la medida de lo posible. Por otro lado, en ocasiones tenemos tendencia a usar palillos dentales, cuyo uso no es recomendable para las personas con sensibilidad dental. Para ello, hay objetos específicos que tienen un cuidado especial con nuestros dientes.