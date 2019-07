Polémica por la llegada a España de un concurso francés sólo para cocineras

Al igual que la elección de la Mejor Cocinera del Mundo tiene sus detractores e incluso ha sido rechazado por premiadas como la española Carmen Ruscalleda, el concurso francés para cocineras La Cuillère d'Or ha sido recibido con polémica en su llegada a España.

"Me parece que por ahí no vamos bien, no es la forma de ayudarnos a tener más visibilidad en el sector", afirma a Efe María José San Román, cocinera y propietaria de Monastrell, con una estrella Michelin en Alicante, y presidenta de Mujeres en Gastronomía (MEG), movimiento multidisciplinar que busca el fomento de la igualdad.

La Cuillère d'Or viene avalado por su trayectoria desde 2010 en Francia -"uno de los países con menos representación femenina en la élite culinaria", recuerda San Román- y se presenta como un "concurso gastronómico cien por cien femenino", lo que no ha sido bien recibido ni en redes sociales ni en el seno de MEG.

"Para mí es discriminatorio al cien por cien, porque no es una cuestión de género sino de talento. Si no hay un concurso para la mejor escritora o tienen un Nobel específico para mujeres, ¿por qué tiene que pasar en cocina?", se pregunta.

Con el respaldo de la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu de Madrid, La Cuillère d'Or tiene previsto celebrarse el 21 de octubre en la capital en una doble vertiente de cocina, presidido por los chefs Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa) y Juan Pozuelo (El Reloj de Harry & Sally), y repostería, bajo la supervisión de Roberto Martín (Pastelería El Riojano).

En España la madrina del evento será la diseñadora Agatha Ruiz de La Prada, según la web del concurso.

Para su fundadora, Marie Sauce-Bourreau, también al frente de Toques Françaises, "no es un concurso ni sexista ni feminista, sino únicamente 100 % femenino" con el objetivo primordial de "ofrecer a las mujeres la plataforma clara y contundente que promociona sus talentos, su creatividad, su saber hacer y su sensibilidad", debido a que las mujeres "están menos representadas que los hombres en esta profesión".

Según San Román, ha habido varios intentados fallidos de trasladar esta competición a España hasta que finalmente ha prosperado en Madrid aunque, asegura, "las mujeres no queremos eso, no queremos jugar en ligas diferentes", si bien reconoce que para MEG, que se constituyó oficialmente a comienzos de año, es una oportunidad para recordar su lucha.

"Somos una generación que está peleando para que a las próximas no les pase lo que a nosotras; ahora mismo la mujer no tiene su papel en la cocina, lo que queremos es que la tendencia cambie, que estas cosas no pasen para que en el futuro no tengamos que hablar de esto", manifiesta quien confía en que se dé marcha atrás y no llegue a celebrarse porque "a juzgar por las reacciones en MEG y las redes sociales, sería muy deslucido al estar rodeado de polémica".