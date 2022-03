"Pokemon Legends: Arceus" para Switch, el videojuego más vendido de febrero

"Pokemon Legends: Arceus" para Nintendo Switch ha sido el videojuego más vendido del mes de febrero en España, según la lista publicada por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) de acuerdo con los datos de Games Sales Data, el panel de referencia a nivel europeo en el mercado de videojuegos.

"Elden Ring" para PlayStation 5 (PS5), "Horizon Forbidden West" también para PS5, la versión de este último juego para PlayStation 4 (PS4) y "Elden Ring" también para este dispositivo de Sony, completan la lista de los cinco juegos más exitosos del pasado mes.

En PS5, "Elden Ring" y "Horizon Forbidden West" son los dos títulos más vendidos para esta consola de última generación, seguidos de "Dying Light 2: Stay Human", "Spider-Man: Miles Morales" y "Ratchet & Clank: Rift Apart".

En PS4, los mayores éxitos de febrero también han sido "Horizon Forbidden West" y "Elden Ring", por este orden, y también "The Last of Us (Part II)", "FIFA 22" y "Dying Light 2: Stay Human".

En su antecesora, la PS3, los mayores éxitos de ventas de febrero agosto han sido "Sonic Generations", "Sega Mega Drive Ultimate Collection", "Nier", "Metal Gear Solid: The Legacy Collection" y "Sonic & Sega All-Stars Racing".

En Xbox Series, "Elden Ring" se ha instalado también en el número uno de los más vendidos en España para esta plataforma de última generación de Microsoft, seguido de "Dying Light 2: Stay Human", "Far Cry 6", "Forza Horizon 5" y "Halo Infinite".

En Xbox One han sido "Grand Theft Auto V", "FIFA 22", "Red Dead Redemption 2", "NHL 20" y "Mafia: Trilogy"; mientras que en Xbox 360 el top 5 lo conforman "Sega Mega Drive Ultimate Collection", "Red Dead Collection", "Call of Duty: Advanced Warfare", "Rayman Legends" y "Dark Void".

En Nintendo Switch los mayores éxitos de ventas han sido "Pokemon Legends: Arceus", "Animal Crossing: New Horizons", "Minecraft: Nintendo Switch Edition", "Mario Kart 8 Deluxe" y "FIFA 22", al tiempo que en Nintendo 3DS los más vendidos de febrero han sido "Animal Crossing: New Leaf -Welcome Amiibo + Amiibo Card", "Yo-Kai Watch 2: Psychic Specters", "Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers", "Hyrule Warriors Legends" y "Monster Hunter Generations".

Finalmente, en la lista de videojuegos más demandados para PC están "Elden Ring", "Total War: Warhammer III", "Dying Light 2: Stay Human", "The Sims 4"y "Call of Duty: Black Ops III".