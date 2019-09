Platos para combatir la desnutrición infantil en más de 1.300 restaurantes

Más de 1.300 restaurantes de toda España ofrecerán a partir del 15 de noviembre platos solidarios, de los que donarán parte de su precio a la ONG Acción contra el hambre para combatir la desnutrición infantil, una enfermedad que se relaciona con el 45% de las muertes de niños menores de 5 años.

La iniciativa "Restaurantes contra el hambre", que cumple una década, estará apadrinada en esta edición por la cocinera Susi Díaz, del restaurante con una estrella Michelín La Finca (Elche). En su presentación este viernes en Madrid como madrina del proyecto ha explicado que para ella "es tan importante dar bien de comer como ser solidario".

"Nos sumamos a esta iniciativa cuando comenzó, hace diez años. Cuando éste me cogieron como madrina me sentí muy honrada -ha declarado Díaz a Efe-. Espero que la gente que me quiere, que me tiene simpatía o me admira como cocinera se una a nosotros".

Por su parte, desde Acción contra el hambre han recordado que trabajan sobre el terreno en más de 45 países, y que con tan solo cuarenta euros pueden costear el tratamiento contra la desnutrición de un niño. "Necesitamos muchos comensales en nuestros restaurantes buenos para poder salvar más vidas", ha explicado la directora de Comunicación de la organización, Carmen Gayo.

Para ello, en esta décima edición del proyecto han presentado una guía virtual de "restaurantes buenos", que permitirá al usuario conocer qué establecimientos colaboran en la campaña y con qué platos o menús. Una opción que apoyará uno de los patrocinadores del proyecto, el portal hostelero en línea El tenedor, que señalará a sus usuarios los restaurantes solidarios.

Esta campaña, que en las últimas nueve ediciones ha recaudado más de 1.200.000 euros y que, aseguran desde Acción contra el hambre, ha duplicado su alcance en los últimos cinco años, cuenta con el apoyo de otros cocineros de renombre, como Joan Roca, padrino del proyecto en 2015; Pepe Rodríguez, cara visible de la campaña en 2011 o Quique Dacosta, padrino del proyecto en su pasada edición.

En la presentación del proyecto también ha estado presente uno de los embajadores regionales del proyecto, el cocinero Premio Nacional de Hostelería 2013 Adolfo Muñoz, que ha mostrado a la prensa cómo prepara su plato solidario en el restaurante Palacio de Cibeles (Madrid).

El toledano ha recordado la importancia de ofrecer un plato que la gente demande: "Llevamos 10 años apostando por nuestro plato solidario, perdiz roja de Toledo, tradicional de Castilla-La Mancha, sencillo, ecológico y muy popular entre nuestros clientes", ha declarado.

"Así, conseguimos el mayor número de aportaciones posible en la lucha contra el hambre", ha recordado Muñoz.