El plan de un cocinero vasco para que la tortilla española sustituya a la pizza fuera de España en 2025

Poco discutible es que la tortilla de patatas es uno de los platos estrella de la gastronomía española y uno de los más famosos fuera de nuestras fronteras junto a la paella y el gazpacho. No obstante, que tenga cierta fama fuera de España no quiere decir que la consuman diariamente en muchos puntos del globo como, por ejemplo, si ocurre con la pizza, el emblema de la cocina italiana.

Y es que uno puede darse una vuelta por muchas ciudades del mundo, especialmente en Estados Unidos, y encontrarse una pizzería a cada rato, ya sea una franquicia o un restaurante. No obstante, no ocurre lo mismo con la tortilla de patatas, relegado a locales especializados, en general, en la comida castiza española. Una situación que pretende revertir el cocinero vasco Senén González, ganador de varios premios nacionales y cuya tortilla ha sido reconocida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y que planea impulsar el plato alrededor del globo para 2025.

El plan del cocinero vasco para la tortilla de patatas

La estrategia de Senén González es que sus tortillas, reconocidas entre las mejores de España, refuerce su presencia en Estados Unidos, donde prevé alcanzar unas ventas de 500.000 euros en ese mercado en 2025. En concreto, la presencia de las tortillas españolas en el mercado americano se impulsa este año de la mano del chef español José Andrés, con el que Senén González ha alcanzado un acuerdo para distribuirla en el país, por lo que ya se pueden encontrar en los lineales de los supermercados y en muchos restaurantes.

Tortilla de José Andrés y Senén González

De esta forma, este plato tradicional español se exporta al exterior y se encuentra en la actualidad ya presente en los Estados de Florida, Texas, Georgia, Illinois, Virginia, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Colorado, Nueva York, Washington y Maryland, ya que está disponible en puntos de venta como Little Spain, Art Mart, Goat Sheep, King Soopers o Shiraz, entre otros.

"Mi objetivo es lograr que la tortilla española se conozca en el mundo al igual que conocemos la pizza", ha asegurado Senén González, quien desde su centro de producción en Vitoria abastece de sus productos a consumidores y restaurantes de 30 países. Además, el cocinero español sigue apostando por la innovación y el I+D, ya que acaba de sacar al mercado una tortilla, elaborada con las mejores materias primas de cercanía, que, tras años de desarrollo, puede terminar de cocinarse en freidora de aire, aunque también es apta para horno y sartén.

El pueblo de España donde se inventó la tortilla

Gonzalo y Alfonso, conocidos en las redes sociales como los "gemelos viajeros", acumulan casi 550 mil seguidores en Instagram (@gemelosviajeros) y dos millones en TikTok (@gemelosviajeros), y se dedican, como su nombre indica, a viajar y descubrir ciudades y países que no conocían, compartiéndolo en redes. Entre todos esos contenidos comparten, también, las curiosidades que van conociendo por el camino.

Entre esas curiosidades ha llamado la atención, precisamente, el lugar en el que tuvo origen este plato tan típico español. "¿En qué comunidad de España se inventó la tortilla de patata?", preguntan estos jóvenes.

Seguidamente relatan que, hasta hace muy poco, "se pensaba que la inventó una campesina navarra cuando cocinaba para el general carlista Tomás de Zumalacárregui, en el año 1835". No obstante, continúan, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Javier López Linaje, "encontró documentos de 1798 que hablaban de la tortilla de patata como "pan de patata" y pese a que la receta "no fuese exactamente la misma", aseguran, sí se cree que este podría ser "su auténtico origen".

Según estos dos jóvenes, los inventores habrían sido José Tena Godoy y Malfeito. No obstante, según otras fuentes de documentación, no se trata de dos personas sino de una sola, y es el abogado y licenciado José de Tena Godoy y Malfeito, en la localidad de Villanueva de la Serena, en la provincia de Extremadura. Por lo tanto, ya no solo lo cuentan estos dos creadores de contenido, sino que otras fuentes apuntan a que este abogado villanovense sería el creador de este plato tan típico español.