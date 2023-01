¿Qué harías si abres una bolsa y te encuentras mucho dinero? Se hace viral la decisión de un usuario de TikTok

Un buen samaritano se ha vuelto viral en TikTok después de compartir su experiencia memorable en un autoservicio de McDonald’s. Josiah Vargas afirma que estaba recogiendo su pedido de desayuno cuando se dio cuenta de que el empleado de la ventanilla le había dado más de lo que había pedido. "Acabo de ir a McDonald’s y me dieron mi Sausage McMuffin y esta bolsa", dice en el video, que ha sido visto más de dos millones de veces y recibió casi 500.000 me gusta.

Mientras estaba sentado en el estacionamiento afuera de McDonald’s, Vargas estimó que accidentalmente le habían dado 5.000 dólares. "Y ahora tengo que devolver esto porque soy una buena persona, supongo", reflexionó: "¿Por qué me harían esto a mí? ¿Sabes lo mucho que quiero este dinero? ¿Por qué ponerme en esta situación?". Vargas se grabó discretamente caminando de regreso al restaurante y acercándose a los empleados con la bolsa, preguntándoles en broma si estaban "lavando dinero de aquí".

"Dios mío, tengo muchas ganas de darte un abrazo", se puede escuchar a un empleado de McDonald’s decir mientras Vargas le entrega la bolsa. "Quiero sacarte una foto", prosiguen. Más tarde, un sonriente Vargas dice que los empleados le agradecieron efusivamente y varios supuestamente lloraron por su acto de servicio. Los trabajadores primero recompensaron a Vargas diciéndole que su próximo mes de pedidos de McDonald’s sería gratis, pero decidieron darle aún más cuando se retirara.

Un regalo extra

"Cuando me alejaba me llamaron para darme 200 dólares", explica. Termina con una moraleja su historia: "Haced el bien, gente. Devuelve 5.000 dólares y te darán 200, además de McDonald’s gratis durante un mes". "Se salvaron de perder el trabajo", comentaba un usuario. "Un día devolví una cartera llena y la dueña hasta me miró mal y me la arrebató como si yo se la hubiera robado", revelaba otro. Otro le felicitaba y reconocía que "le mostraste al mundo que la honestidad nace en la cuna y se lleva por el resto de tu vida".

Incluso le hacía un comentario la cuenta de Santa Claus: "Tu integridad es envidiable. Buen trabajo". ¿Y tú qué harías? ¿Devolverías el dinero o te lo llevarías? ¿Serías capaz de hacer este acto que están loando las redes sociales? ¿Lo compartirías como hizo este usuario? Si fueras uno de los trabajadores, ¿le habrías recompensado más? ¿Cuál habría sido tu reacción al ver que regresaba con tal cantidad de dinero salvando seguramente tu trabajo?