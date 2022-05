¿Por qué TikTok es tan adictivo para los jóvenes y adolescentes?: "Es solo la punta del iceberg"

TikTok se ha puesto de moda, especialmente entre jóvenes y adolescentes. El uso de esta aplicación, no obstante, puede llegar a ser adictivo. TikTok se caracteriza por sus vídeos cortos, de entre 15 segundos y varios minutos de duración, que muchas veces nos hacen deslizar el dedo hacia abajo y una y otra vez. Micro vídeos que consumimos rápidamente y que incluso la propia aplicación nos recomienda para seguir consumiendo.

Según el informe del Estado Móvil 2022, los españoles estamos con el móvil más de cuatro horas al día. Es decir, una tercera parte del día la dedicamos a mirar la pantalla de nuestro dispositivo. En el caso de los jóvenes, gran parte de este tiempo es en TikTok. Sara Yamamoto es psiquiatra en niños y adolescentes del Hospital Universitario Clínico San Carlos y ha dado algunas claves en 'La Tarde' del porqué TikTok podría ser una aplicación tan adictiva y cómo podemos ponerle solución.





Tiktok: ¿por qué es tan adictivo?

La psiquiatra ha apuntado que hay muy pocos estudios sobre TikTok, pero ha recordado un informe de una universidad china que decía que "el poder del enganche" de la red social no es solo por la brevedad, sino también por la inmediatez, así como la "capacidad de oír la música y que el usuario consume". Además, al poder participar "de forma activa", hay indicios que apuntan que podría estar relacionado con "el aumento de un neurotransmisor, la dopamina que se relaciona con un circuito de recompensa".

Yamamoto ha agregado que, además, "hay otro tipo de conductas o aplicaciones que puede generar esa necesidad de subidón, de consumir más y más por la inmediatez, por eso es potencialmente adictivo y de no usarse de forma correcta, puede generar daño", ha asegurado a 'La Tarde'. Son, por lo tanto, una serie de contenidos que "estimulan la liberación de dopamina, no solamente en TikTok sino en redes sociales". Según la psiquiatra, esta adicción puede generarla cualquier tipo de nueva tecnología que "genera inmediatez, videos cortos o el subidón por ver los seguidores en redes sociales".





En este punto, cabe preguntarse por qué los jóvenes y adolescentes son los más propensos a ser adictos a este tipo de aplicaciones y la psiquiatra ha asegurado que se debe a su cerebro en funcionamiento. "Son las personas más expuestas", ha contado. Por ello es importante "tratar de supervisar en casa, pero no solo ocurre en los adolescentes sino también en los adultos".

¿Cómo podemos prevenirlo? "Dialogando y con el ejemplo desde casa", ha explicado la psiquiatra. "Establecer horas de no exposición a las nuevas tecnologías, no uso del móvil", ha agregado. En último lugar, al ser preguntada por la premisa de la OMS, con la que ya dejan caer que la adicción a los videojuegos es ya una enfermedad, Yamamoto ha opinado: "Incluso antes de la pandemia veíamos mucho este tipo de patologías pero detrás de esta conducta aditiva suele haber algo y hay que ver qué esconde: dificultades que los adolescentes no saben gestionar, es solo la puta del iceberg".

Después de la pandemia, esto ha aumentado mucho más y afecta a la forma en la que manejan sus "habilidades sociales, la ansiedad, la frustración", ha enumerado.