Pide entrar al baño de un restaurante y lo que le obligan a hacer le deja descolocado: "En ese instante"

Seguro que alguna vez te ha pasado, que estás por la calle con tus amigos, con tu pareja o dando un paseo en familia, y tienes una necesidad imperiosa de ir al baño. Seguramente, lo que has hecho en esa situación,haya sido ir a un baño de un restaurante o bar y pedir, encarecidamente, que te dejen pasar.

Normalmente se suele hacer pero, a veces, no es tan fácil como parece. Si no que se lo digan a este joven, que fue a un bar pidiendo, por favor, entrar al baño. Lo que le contestaron le sentó tan mal que dejó, con mucha ironía, una reseña en Google sobre este restaurante. Contando lo ocurrido, explicaba lo siguiente:

"Me dispuse a entrar al local con el fin de comprar una botella de agua y vaciar" empezaba diciendo. Y es que le hicieron hacer una consumición para poder pasar al baño. Lo que pasa es que, como él decía, se llevó la sorpresa al ver cuánto le cobraban.

"Este sitio es carísimo, pensando que un agua me costaría nada y menos, me decidí a comprarla, al volver un derrumbe económico me cayó encima. 3€ por agua" se quejaba el cliente.

De momento, no le ha contestado el restaurante, pero la cuenta que ha compartido esta reseña,@SoyCamarero, ha definido la reseña del cliente como "qué intenso".

