Cómo evitar que tu perro tire de la correa

Hay razas de perro muy dominantes o dueños que tienen problemas a la hora de controlar a la mascota durante el paso, por lo que no es nada extraño que el animal termine acostumbrándose al hábito de tirar de la correa con violencia. En muchos casos, al tratarse de perros pequeños, los propios amos lo dejan pasar y se limitan a tirar del animal cuando este decide salir corriendo hacia cualquier dirección. Este comportamiento es peligroso, no solo en lugares como grandes ciudades y calles urbanas muy concurridas, sino también en el caso de que el animal sea incluso más robusto y pese más que el propio humano del que tira.

Por ello, te vamos a dar varios consejos para evitar que tu mascota tire en exceso de la correa durante el paseo y no tengas que recurrir constantemente a consejos de terceros que, en muchas ocasiones, resultan contradictorios. Pero lo más importante de todo, como siempre, es no desesperarse con el animal y tener toda la paciencia del mundo, porque no hay otra manera de que nos entienda y sepa qué esperamos de ellos.

Correa corta y órdenes claras

Lo primero y fundamental que tenemos que preparar para pasearle es una correa fuerte y de longitud corta respecto al tamaño del animal. No debemos pasear jamás con el perro a más de medio metro o un metro de distancia. Así, nuestra mascota tendrá siempre la sensación de que caminamos con ellos aunque no nos vea. De igual forma, debemos preparar dos palabras u órdenes claras con las que nos comunicaremos con ello a la hora de decirles lo que queremos que hagan.

De tal manera que si, por ejemplo, elegimos la palabra “vamos”, esa debe ser la orden siempre que iniciemos el paseo de rigor. No debemos olvidarnos nunca de ella para que el perro asocie esa orden al inicio de la caminata y, así, espere que seamos nosotros quien decida el comienzo. Debemos elegir también una segunda orden para frenarle, como por ejemplo “despacio”, que debemos repetir en cada ocasión que nuestro amigo quiera avivar la marcha.

Parada en seco y premios

Uno de los errores más habituales que cometemos durante las salidas con nuestra mascota es no llevar premios e intentar enseñarle solo con nuestra destreza. Es un fallo calamitoso, porque precisamente los premios, ya sean salchichas, golosinas o galletitas, pueden ser claves para que el perro entienda cuando lo hace bien y lo hace mal. Así, casa vez que consigamos que el animal se quede a nuestro lado y corrijamos que no salga disparada a su antojo, debemos darle un premio e, inmediatamente, acariciarle. De esta manera el can sabrá que esa es la manera correcta de proceder.

Pero quizás el error más común entre los dueños es dar pequeños tirones aleatorios a la correa mientras estamos andando. En su lugar, lo correcto es, cada vez que nuestra mascota intenta seguir su propio camino, le damos un tirón hacia atrás y nos quedamos clavados en seco, esperando hasta que se siente a nuestro lado. Sólo entonces podemos reanudar nuestro camino.

De igual forma podemos probar con movimientos cortos, pequeños y sencillos para acostumbrar al can a que permanezca a nuestro lado con giros de 90 grados, zigzageos y demás pasos que simulen movimientos bruscos durante el paseo.