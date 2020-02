La peligrosa broma tras hacer Bizum que puede salirle muy cara a un usuario

Un usuario de Twitter ha compartido en redes sociales la respuesta que ha recibido de parte de su banco después de realizar una broma durante una transferencia Bizum a otra persona que le podía haber salido muy cara. El concepto que acompañaba al envío de dinero se ha vuelto viral y ha despertado los consejos de decenas de usuarios en la misma red social avisando al joven de que se podía meter “en un aprieto” por enviar ese tipo de mensajes en las transferencias bancarias.

El mensaje, compartido esta semana por un usuario de Twitter de nombre Rulix aseguraba: “Me ha llamado MI BANCO para pedirme explicaciones sobre un concepto que puse en un Bizum ayer JAJAJAJAJAJA”. Y es que Bizum es una aplicación del móvil basada en un sistema de micro transferencias entre usuarios bancarios a través del teléfono móvil. Junto al mensaje, explicaba que el concepto de la transferencia decía: “Armas para la lucha santa en Siria”. Además, aseguraba que había sido rechazada.

Me ha llamado MI BANCO para pedirme explicaciones sobre un concepto que puse en un Bizum ayer JAJAJAJAJAJA



Este era el concepto: pic.twitter.com/1CJsFPisin — Rulix (@_ruloaraque) January 29, 2020

Seguidamente, el joven explicaba la respuesta de la conversación con la trabajadora del banco: “Obviamente la mujer que me llamó entendía que era una co*a antes de que se lo dijera yo (no me imagino al comando Madrid Sur del ISIS pagando 11.50€ por armas y poniendo esos conceptos), pero me avisó que cuidado porque por bromas así podía tener problemas con la policía”.

Obviamente la mujer que me llamó entendía que era una coña antes de que se lo dijera yo (no me imagino al comando Madrid Sur del ISIS pagando 11.50€ por armas y poniendo esos conceptos), pero me avisó que cuidado porque por bromas así podía tener problemas con la policía pic.twitter.com/x3IMgZCIZA — Rulix (@_ruloaraque) January 29, 2020

Una historia que ya ha conseguido más de 50.000 Me Gustas y ha sido compartido por 15.000 personas. Entre ellos, algunos usuarios de Twitter le advertían del peligro de enviar ese tipo de mensajes en transferencias bancarias. “Trabajo en servicios jurídicos de un banco y te puedo explicar cómo funciona y con estas cosas, por divertidas que sean, no solo te puedes poner en un apuro y perder dinero, sino tambien haces perder tiempo a os demás”, le escribía un perfil en el hilo de comentarios. Otro usuario le advertía de que se puede “meter en serios problemas”.

Si te puedes meter en demasiados problemas — yootzie (@Yootzie) January 30, 2020

Si coincide, salta la alarma y alguien tiene que comprobar manualmente uno a uno todas las alarmas. Con estas cosas, por divertidas que sean, no solo te puedes poner en un apuro y perder dinero, sino tambien haces perder tiempo a os demas xD — Protozoo concebollista (@tropozoo) January 30, 2020

Sin embargo, el propio Rulix ha reconocido que enviar este tipo de “bromas” es un hábito suyo. En algunas de las capturas que comparte reconoce haber incluido como concepto “Unicornios rosas y algodón de azúcar”, “sexo salvaje” u “hola gente del banco soy malo”.

Ahora estoy rayado pensando en los conceptos de mis bizum. Este mes he sido más soft de lo normal, pero aun así han caído: pic.twitter.com/I9Zwwip9V6 — Rulix (@_ruloaraque) January 29, 2020

Os informo de que el dinero llegó, eh. Un Rulix siempre paga sus deudas.



Cambié el concepto pic.twitter.com/lGkLCFdE2R — Rulix (@_ruloaraque) January 29, 2020