Patricia Conde cuestiona esta medida tomada por el Gobierno

Conde ha abierto “la caja de los truenos” en esta reconocida red social. Y todo a raíz de un texto que ha decidido trasladar a sus seguidores. Así titulaba a la publicación: “Este texto me lo acaba de enviar una amiga que es viuda y tiene 3 hijos de 8, 6 y 3 años. A ver qué os parece”.

En el texto podemos leer lo siguiente: “Conociendo la situación de padres con niños pequeños en este difícil período de cuarentena, empatizo con aquellos que no cuentan con un espacio experior o balcón para que sus niños respiren aire puro. Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental. Urgiría al Gobierno a que considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad. Los niños están siendo verdaderos campeones en este drama social y debemos pensar en su bienestar”, aseguraba.

Son muchas las peticiones de padres que, desesperados, buscan un alivio en las medidas de confinamiento estipuladas en el estado de alarma. Buscan la forma de devolverles a los niños esa libertad arrebatada, sobre todo, en unas edades tan difíciles. Donde resulta difícil comprender la situación. No obstante, Salvador Illa descartó la posibilidad recientemente afirmando que “todavía no era el momento”.

Estas son algunas de las reacciones tras la reflexión lanzada por Patricia Conde

La publicación de la reconocida presentadora ha tenido muchísimas reacciones de todo tipo. De aquellas personas que se posicionan a favor de permitir que los padres que más “agobiados” se encuentren, puedan salir con sus pequeños, a otras que no lo comparten. Estos han sido algunos de los comentarios:

-Pues yo no estoy de acuerdo. Los niños se adaptan a las circunstancias mucho mejor que los adultos. No les va a pasar nada. Es de necesidad que TODOS nos quedemos en casa.

-No veo clara la forma de hacerlo de manera segura.

-Yo no tengo niños, pero desde luego me parece increíble lo que los padres estáis haciendo y consiguiendo (…) quién dice que los niños son los que mejor se adaptan puede que lleve razón, pero que la adaptación no sea TAN compleja

-¡Son los grandes olvidados!

-Completamente de acuerdo.

-Es una locura, gracias por poner voz a millones de madres y niños.