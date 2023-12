Organizan un amigo invisible para Navidad y le toca hacerle un regalo a su jefe: "Me van a despedir"

El amigo invisible es una tradición navideña que se ha impuesto entre muchos de los sectores de nuestro país. En el trabajo, en grupos de amigos o incluso entre familiares. La idea de comprar un regalo para una persona sin que esta lo sepa ha sido todo un éxito en los últimos años.

Pues imagina por un instante que, en tu empresa, como resultado del amigo invisible te toca hacerle un regalo al jefe. Espera, espera, que mejora. Imagina que no es un amigo invisible, que es un enemigo invisible. ¿Qué? Tranquilo que esta historia no ha hecho más que empezar.

Un amigo invisible envenenado

Una usuaria de Tik Tok, la red social de los vídeos cortos que está más de moda entre jóvenes (y no tan jóvenes), ha compartido una experiencia que, en sus propias palabras puede acabar con su "despido". Y es que en su empresa han decidido jugar una extraña modalidad del conocido amigo invisible, donde el regalo que se hace a la persona que te ha tocado debe tener la intención de molestar un poco. Nada de sacar sonrisas.

Esta usuaria ha explicado lo enrevesado de su situación: "Por el amigo invisible me ha tocado regalarle a mi jefe. Pero es que no es que sea un amigo invisible mono, en plan ja ja, te regalo turrón, te regalo jamón, te regalo algo guay", ha explicado en un vídeo que ha subido a la red social.





"Es que, encima es un amigo invisible al contrario", una especie de enemigo invisible. Es decir, donde el objetivo del juego, en este caso es el de molestar un poco a la persona a la que tenemos que hacer un regalo. La clave está en buscar un equilibrio entre algo que sea lo suficientemente gracioso, pero que no resulte extremadamente ofensivo.

"Le tengo que regalar algo para j*derle. Esta fue mi cara cuando vi que en el papel salía su nombre", aseguraba la chica que relataba en su cuenta de Tik Tok lo que le había pasado. "Porque si es un compañero o algo, bueno, ¿pero a mi jefe?", se lamentaba.

Dos regalos elegidos especialmente para su jefe

Así fue como, ni corta ni perezosa, esta joven decidió no hacerle uno, sino dos regalos a su jefe. "Así que, yo he hecho un regalo gracioso, creo que con la mejor intención. A lo mejor soy despedida, pero os lo voy a enseñar", explicaba sobre el primero de los presentes que había comprado especialmente para su jefe.





Este se trataría de un cuaderno con una dedicatoria especial. Un recuerdo para el mandamás de lo que la empleada en cuestión le querría pedir, pero para lo que no siempre se encuentra ocasión: "Lo primero es este cuaderno de aquí, que pone 'Mi empleada favorita me dio este cuaderno (se merece un aumento)'", rezaba la inscripción impresa en la cubierta del cuaderno.

Y es que, al margen de la petición de subida salarial, el jefe de la joven estaría constantemente pidiéndoles que apunten las cosas que se dicen: "Él siempre está con la c*oña de que tenemos que apuntarlo todo, absolutamente todo. Entonces, el concepto del cuaderno para apuntar todo, para él también y el texto", se justificaba.

Como no se iba a quedar ahí, decidió añadirle a ese cuaderno una taza a juego, la cual no quiso sacar de la caja, pero de la que sí vimos las imágenes de cómo era el producto: "La he ido a sacar y es que está superbién envuelta y no la quiero abrir ahora, pero os voy a poner una foto", explicaba.





"Sí, le he regalado esta taza. Me van a despedir hoy mismo. No me importa. Oye, a ver qué me regalan a mí, también te lo digo", terminaba por decir la joven, mientras enseñaba una taza en la que ponía: "Hoy es un buen día para que me dejes en paz", inscripción que no sabemos hasta qué punto gustará a su jefe en este peculiar amigo invisible de Navidad.