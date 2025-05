El objeto de los años 80 por el que puedes ganar mucho dinero y seguro que tuviste en su momento: un tesoro para los coleccionistas

Madrid - Publicado el 27 may 2025, 07:56

A lo largo de nuestra vida, acumulamos muchas cosas que no utilizamos, pero que, normalmente, nos evocan recuerdos.

Al ordenar, te preguntarás: ¿y por qué no lo tiro? Y lo vuelves a guardar. Es un bucle en el que te encuentras y del que no logras salir. Todo esto que te cuento viene por lo siguiente: ¿sabías que hay determinados objetos que buscan con mucho interés los coleccionistas y por los que podrías ganar una buena cantidad de dinero? Igual estás tomando una decisión, indirectamente, correcta... al no tirar dicho objeto.

En esta ocasión, te voy a hablar de un objeto que es muy codiciado y que se encontraba en muchas cosas de España. Es el televisor trinitron de Sony .

Sony Trinitron

Trinitron era la tecnología de las televisiones Sony y que empezó a resonar con fuerza desde finales de la década de los 60. Se convirtió en un gran reclamo de la compañía japonesa, porque indicaban que las imágenes eran un 25% más brillantes en comparación con las televisiones de la época.

El eslogan en los 80 era... " Televisores Black Trinitron Sony , ¡La nueva imagen!"

Otros fabricantes utilizaron tubos trinitron y fueron suministrados por la propia compañía. Entre ellos se encontraba Apple, Dell, Mitsubishi, NEC o IBM. Sony anunció que dejó de fabricar los CRT Trinitron en marzo de 2008.

Por este motivo, son piezas muy codiciadas. Porque ya no se fabrican. Son muchos los que quieren hacerse con estas piezas históricas: ¿quizás tengas tú una de esas televisiones en casa, escondidas?

Debes saber que, por ejemplo, en el portal Milanuncios se vende un televisor trinitron Sony. En concreto, es el modelo KV-E2533E de 25 pulgadas. En la descripción del mismo puede leerse lo siguiente:

Hiblack con altavoces estéreo laterales movibles (2x25 w ) y woofer de bajos (50w ) también movible, ubicado encima del televisor, para una experiencia de luz y sonido únicos. Función PIP (imagen en imagen con fuentes diferentes) ubicada en uno de los 4 cuadrantes de la pantalla; 3 entradas Y/C tipo 3 S video, entrada RGB. Prácticamente nuevo, sin uso, se entrega con su telemando, altavoces laterales, woofer y adaptador TDT externo. Para los que valoran un equipo que ya no se encuentra en el mercado y fue el “no más” de su época.

Se vende, ni más ni menos que por... ¡999 euros! Toda una joya que, quién sabe, lo mismo tienes guardada en casa. Un hecho que muestra que, hay determinadas piezas que se convierten en excepcionales y eso multiplica muchísimo su valor.

RECORDAMOS AQUÍ ALGUNAS DE LAS CURIOSIDADES DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA

-En 1939 solo había un televisor en nuestro país, y era el del ingeniero Vicente Guiñau. Como no había transmisión de programación española, captaba señales del extranjero.

-En 1952 nacía la Televisión Española (TVE), aunque tuvieron que pasar 4 años de pruebas para comenzar a emitir en 1956, año en el que llegaban a España los primeros televisores, que costaban 30.000 pesetas. En 1959, como aún había muy pocas personas con tele, se llamaba a los pocos afortunados cuando se iba a iniciar una transmisión.

-La 2 llegó a los hogares españoles más tarde y las cadenas privadas como Tele 5, Antena 3 o Canal + no aparecieron hasta 1983.

-En la primera transmisión por satélite, realizada en 1967, participaron los artistas españoles Pablo Picasso y María Callas, con una audiencia estimada de 400 millones de personas.