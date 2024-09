Este es el nombre de niña más bonito del mundo: en España es el segundo más popular

Se trata precisamente de un nombre que, según el INE (Instituto Nacional de Estadística) es muy común en España y que además cada vez es más popular, y es que su media de edad es inferior a los 20 años. Se trata de Sofía, un nombre de origen en el griego Σoφíα (Sophia) y que tiene como significado la sabiduría.

Los datos del propio INE hasta 2022 otorgan a este nombre la segunda posición para llamar a una niña en España, tan solo por detrás de Lucía, y actualmente son casi 100 mil las españolas que se llaman así o en su variantes Sophia o Sophie. Y es que aunque es muy popular en todo nuestro país, provincias como Guadalajara, Madrid, Pontevedra, Toledo, Valladolid o Zaragoza son las que encabezan un ranking con alrededor de un 5% de su población de mujeres que se llaman Sofía.

Pero, ¿quién decide por qué Sofía es el nombre más bonito del mundo?

Lo cierto es que ha sido un estudio realizado por la marca británica especializada en productos para el bebé My 1º Years, y que tiene el respaldo de Bodo Winter, un profesor de Lingüística Cognitiva de la Universidad de Birmingham. Esta investigación tiene como base el análisis de las emociones de las personas y su cerebro a la hora de escuchar los sonidos que componen el propio nombre. Estas emociones, sumadas a la historia que tiene este nombre hace que a los padres les resulte una buena elección llamar así a su hija.

Niño con oso de peluche

Otros nombres que también triunfan para los recién nacidos.

Lucía es el nombre que encabeza la lista para llamar a una niña en España, y Sofía, que hasta 2022 se afianzaba en la segunda posición, ha sido relegada al tercer puesto y se ha visto superado por Martina, una apuesta en la que cada vez confía más los padres españoles.

En el caso de los niños, los nombres en los que más confían los padres españoles para sus hijos son Martín, que tiene su origen en el latín y significa representa fortaleza, Hugo, que tiene como significado inteligente y proviene del germánico, y Mateo, como el apóstol, y que significa precisamente regalo de Dios.

Niña en otoño

La popularidad de los nombres extranjeros

Pero es que no es solo esta la única curiosidad relacionada con los nombres. Es más, cada vez es más popular el uso de nombres que no son puramente españoles, como el francés Zoe. Aunque cada vez es más popular también utilizar traducciones de estos nombres extranjeros al español, pero hay otros casos en los que se prefiere utilizar el nombre en su idioma original porque en español, suena mal. De hecho, aquí puedes conocer cuál es el nombre que suena tan bonito en catalán pero que no gusta tanto en castellano.