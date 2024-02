No acude a la reserva de un restaurante y este es el mensaje que recibe pidiéndole explicaciones: "Mi ex..."

Cuando hay ciertas fechas marcadas en los calendarios con cierta relevancia, ya sea por una fiesta popular o un festivo concreto, es normal que muchos ciudadanos recurran a las reservas en los restaurantes. Hay quienes lo hacen ya por costumbre siempre que salen a comer o cenar fuera de casa. Otros simplemente reservan por el hecho de que se trata de un día especial.

Y eso es lo que ocurre normalmente con el día de San Valentín, fecha en la que muchas parejas deciden salir a cenar. No obstante, no todas las reservas que se hacen son reales. Y sí, aunque no lo creas, hay ciertas reservas que no son reales. Un hecho que no solo es una falta de respeto para el restaurante en cuestión, sino también para todos los trabajadores del mismo.

¿Pero qué ocurriría si te digo que en este caso, la reserva no solo no era real, sino que incluso una de las partes lo desconocía? Puede parecer extraño de entender, pero gracias a la cuenta de @soycamarero hemos podido conocer este caso.





No acude a la reserva de un restaurante y este es el mensaje que recibe pidiéndole explicaciones

A través de un post publicado en su perfil de Instagram, la cuenta escribe que "no fue San Valentín para todos". A continuación, adjunta una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, en la que los responsables del restaurante escriben a esta mujer, explicándole cómo funciona la política de cancelación.

Al parecer, había una reserva a su nombre, con su número de teléfono, a la que nadie había acudido. Una reserva que tenía lugar a las 13:30 horas. El mensaje fue enviado unos 20 minutos después, a las 13:52 horas. "Hola. Te llamábamos de (omiten el nombre del restaurante en cuestión) por una reserva que tienes con nosotros para hoy a las 13:30. La reserva está asociada a una política de cancelación, por lo que se cargarán 10 euros por persona a la tarjeta que se introdujo en el momento de hacer la reserva si finalmente no acudís. Quedamos a vuestra disposición", escriben los responsables.





Una reclamación que la mujer no parecía comprender, hasta que terminó atando hilos: "Buenos días. Yo no he hecho ninguna reserva con vosotros. Eso ha sido mi ex. Que va liándola. Que se busque otra y que le deje en paz. Saludos", escribió ella.

No conocemos la reacción inmediata de los trabajadores del restaurante, pero ellos se ciñeron así a la política de la empresa: "Sentimos mucho las molestias, pero nosotros tenemos que proceder al cobro en la tarjeta que se introdujo, que esperamos que fuera del señor que nos comenta en este caso", agregaron.





Revuelo con las respuestas

La imagen, que se publicó tanto en Instagram como en la red social X, ha generado gran revuelo. Hay quienes defienden al restaurante y alegan que ellos realmente se ciñen a esta política de empresa.

"El restaurante hace lo que debe de hacer. Luego ella ya verá si denuncia a su ex por usar su tarjeta de crédito (si es que era la de ella)", escribe un usuario.





"Usar la tarjeta de otra persona es ilegal", agrega otro.





"Pues si la tarjeta es la de este señor, el negocio puede estar metiéndose en un problema. La actitud de “no me importa que la tarjeta haya sido usada de manera fraudulenta, la voy a cobrar igual” la llevan muy mal en los juzgados. Y la ex también va a estar embarrada", agrega otro usuario, criticando así al restaurante.