El motivo real por el que las cerdas de los cepillos de dientes son de varios colores

Cuando llegamos al supermercado para elegir un nuevo cepillo de dientes nos fijamos siempre en lo mismo: cuál es la dureza adecuada para no dañar nuestra dentadura o las encías. No obstante, en lo que no reparamos en muchas ocasiones, y quizás es porque lo damos por supuesto, es en que muchos de ellos tienen algunas de las cerdas del cepillo teñidas de varios colores, por lo que el cabezal no es enteramente blanco.

Se trata de algo que reconocemos de toda la vida, pero que en realidad tiene una función específica dentro del cepillado. Estas, en muchas ocasiones, ocupan pequeñas partes del cepillo, mientras que en otras es en los extremos, en la parte central o, incluso, rellena hasta un tercio completo del cabezal. En cualquier caso, también debemos fijarnos en que estas sean de nylon suave. Las cerdas medianas o duras son innecesarias para la mayoría de las personas y pueden dañar el esmalte dental.









¿Por qué los cepillos tienen cerdas de colores?



El motivo fundamental de por qué hay partes coloreadas es para trazar una guía de ruta para extender la pasta de dientes. Comúnmente, y seguro que animados por la gran cantidad de anuncios publicitarios que muestran esta imagen, tendemos a aplicar la pasta sobre todo el cabezal. No obstante, un exceso de la misma no tiene por qué ser beneficioso, sino que tenemos que aplicar la cantidad exacta, y precisamente para eso están las partes coloreadas, para extender la pasta sólo en dichas cerdas para conseguir la medición exacta.

Es por eso que, en muchas ocasiones, los profesionales, fabricantes y dentistas señalan que es más importante la técnica y cómo nos cepillamos que la cantidad de dentífrico que empleamos. Es más crucial los movimientos, aplicar bien en las zonas y el tiempo que dedicamos cada día al cepillado de nuestros dientes.









¿Cada cuánto debemos cambiar el cepillo de dientes?



Los especialistas recomiendan cambiar a un nuevo cepillo de dientes cada tres o cuatro meses, antes incluso si las cerdas están deshilachadas. Sin embargo, esta es una recomendación general, ya que los factores individuales pueden requerir que se haga con más frecuencia. Por lo general, los cepillos de dientes de los niños necesitan ser reemplazados con más frecuencia que los cepillos de dientes usados por los adultos.

En algunas circunstancias, debe reemplazar su cepillo de dientes incluso si las cerdas no están visiblemente deshilachadas. Cuando ha contraído un resfriado o gripe, o ha tenido una infección en la boca o la garganta, dolor de garganta o dolor en la boca, debe reemplazar su cepillo de dientes, incluso si es nuevo. Hacerlo ayudará a evitar que tú o los demás miembros de tu hogar vuelvan a exponerse a gérmenes que podrían causar una enfermedad. Recuerda también la importancia de cepillarte la lengua.