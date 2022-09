El monumental enfado del propietario de un bar tras una reseña racista de un cliente: "Conocimiento justo"

Las reseñas suelen ser siempre la mejor opción para asegurarnos, antes de visitar un local nuevo, de si va a ser una experiencia inolvidable o si, según los comentarios de otros usuarios, podríamos evitarnos un mal rato. Sea como sea, los comentarios positivos y negativos nos ayudan, casi siempre, a tomar una decisión a la hora de visitar un nuevo bar o no. No obstante, estos comentarios no siempre son verídicos y hay muchos clientes que utilizan esta herramienta para hacer comentarios negativos, en muchos casos, sin fundamento.

Así le ha ocurrido al bar Ramonas 2.0 de Ciudad Real, que ha visto cómo un cliente ha hecho un comentario negativo sobre el local por el origen del trabajador con claros matices racistas. Este comentario ha sido recogido por la cuenta de Twitter @soycamarero, que ha criticado que "este tipo de "clientes" deberían tener prohibida la entrada a cualquier establecimiento".

El monumental enfado del dueño de un bar tras el comentario racista de un cliente

"Más de una hora para que nos traigan la comida, luego tienen un chaval joven, un moro, que no tiene ni la ESO que parece un pollo sin cabeza. No hace más que dar vueltas. Una vergüenza. Volveremos y si siguen tardando lo mismo y teniendo inmigrantes sin estudios, pondremos una hoja de reclamaciones", escribió el cliente del bar a modo de reseña, sin esconder claramente los matices racistas.

Una serie de comentarios que el propietario no pasó por alto y quiso responder de forma contundente: "Estimado Enrique, imaginamos que al escribir eso tienes conocimiento justo para pasar el día o algún tipo de retraso madurativo", comienza la respuesta del bar. "Si te tardó, como según dices, una hora la comida en salir, imagina si llegamos a saber que tienes como hobby prejuzgar a la gente por su país de origen o su tio de estudios cursados (y más teniendo en cuenta que escribes "aces" sin h...) directamente no hubieras cenado", continúa el propietario.

"Quiero pensar que esa reseña es 'fake', porque si hay gente que piensa así a estas alturas de la vida nos da mucha pena. Ese "moro", como tú le llamas, es una persona excepcional y es nuestro compañero, al cual siempre defenderemos ante cualquier gilip**as profundo como tú", carga de nuevo el propietario del bar en cuestión. Finalmente, se disculpa por "ponerme a tu altura y llevar esto al insulto, pero es que no te mereces otra cosa".

"Buenas noches, nos alegra enormemente saber que no volverás por nuestro local", concluye el mensaje del local.





El cliente editó su reseña y utilizó fotos sacadas de Internet

Lejos de quedarse satisfecho con la reseña negativa, el cliente decidió editar su primer comentario y hacer algunos cambios. En este caso, el usuario, además de utilizar un lenguaje claramente despectivo contra el trabajador del bar, también aseguraba que encontraron "una larva de gusano en la ensalada".

"Si siguen tardando lo mismo y con insectos en la comida, pediremos una hoja de reclamaciones. Encima la dueña, por llamarlo de alguna manera porque no es la dueña de nada, el local es prestado por Emilio, dueño del restaurante, ya que en la antigua ubicación se arruinaron y la cerraron en local... pues solo sabe contestar las reseñas con un tono subidito sin respetar a los clientes. Esperemos tengan que cerrar de nuevo el local pronto", agregó el cliente en este segundo mensaje editado. No obstante, en la foto adjunta, en la que se puede apreciar un gusano sobre unas hojas de lechuga, se puede apreciar que es claramente una fotografía sacada de Internet.





En este caso, no sabemos si el cliente respondió de nuevo a la reseña del cliente. Sea como sea, gracias a @soycamarero ha podido salir a la luz la verdad de esta reseña y es posible que dicho cliente no visite de nuevo aquel bar.