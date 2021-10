Miserable, maliciosa, coqueta..., dime cómo es tu sonrisa y te diré cómo te sientes

La sonrisa es uno de los actos más instintivos y, a veces, espontáneos del ser humano. Tener una sonrisa bonita y saludable puede ser un arma de gran ayuda a la hora de encontrar pareja, trabajo y de contagiar felicidad a los que nos rodean. Pero no solo existe un tipo de sonrisa, no todas son alegres ni sinceras, incluso algunas transmiten incomodidad, superioridad, vergüenza o, incluso, tristeza.

Este viernes se celebra el Día Mundial de la Sonrisa, quefue instaurado por Harvey Ball, creador de la "Smiley Face" o el clásico icono de carita feliz en 1999 con la simple finalidad de tener un día como excusa para ser felices.

Harvey Ross Ball, the inventor of the smiley face, was hired by an insurance company in 1963 to create a morale-boosting icon for its employees. He whipped up a yellow-and-black smiley face with a wide, dimpled grin. He was paid $45 for his 10 minutes of work. pic.twitter.com/oN0bT0tmu3