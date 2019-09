Melendi: "Ha sido una boda increíble, ha salido todo a la perfección"

Este fin de semana ha sido uno de los más emocionantes y bonitos para Melendi y su ya mujer, Julia Nakamatsu. La boda se celebró el domingo 8 en El Escorial a pesar del despiste al que jugó el cantante. El que fuera coach de La Voz ha querido hablar y mandar unas palabras a la prensa, mostrando así su emoción y es que lo cierto es que, a pesar de que el artista quisiera marear a los medios de comunicación con su gran celebración, abandonó unos minutos la fiesta para hablar con la prensa que se encontraba en las puertas de la finca para explicar cómo estaba saliendo todo.

"Todo perfecto, ha sido una boda increíble, todo ha salido a la perfección" confesaba con una sonrisa de oreja a oreja y lo cierto es que no es para menos. Ya que recordemos que la historia de amor del ya matrimonio es maravillosa, los dos se conocieron grabando uno de los videoclips en Latinoamericana, justo después de que Melendi con Dama. En 2016 la pareja tuvo a su primera hija, Lola, y fue en agosto del 2018 cuando en pleno concierto el cantante confesó que estaba esperando su cuarto hijo, el segundo con su ahora mujer.

Feliz de que ha salido finalmente todo bien, Melendi asegura lo complicado que es tener todo controlado y que salgan las cosas como se espera: "Cuando haces estas cosas siempre tienes miedo a que alguna de estas cositas salgan mal y bien, muy contentos, muy felices, muchas gracias de verdad"

SU HISTORIA DE AMOR

Julia, actriz y bailarina, formó parte de uno de los videoclips del cantante y desde entonces hasta ahora no se han separado ni un momento. Fue amor a primera vista y el artista no paró hasta conseguir conquistarla y finalmente ella acabó enamorándose. Y es que quién podría resistirse a la letra de esta canción, 'La promesa', en la que dice cosas tan bonitas como estas: “Porque cuando un hombre ama a una mujer lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla, de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla. Porque cuando un hombre ama a una mujer es como si le empezara a parecer que lleva tiempo dormido, pensando que estaba vivo, yo te prometo contigo, envejecer”.

Lo que en su día formó parte de la ficción, ahora es ya una realidad y hoy han cumplido la promesa de envejecer juntos al lado de sus dos hijas, Lola de tres años y Abril, de seis meses. Juntos han formado esta pequeña familia tan bonita que han nacido de esta historia de amor que a muchos les gustaría vivir.