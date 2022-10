Margarita del Val lanza un aviso sobre la evolución del covid estas Navidades con ómicron: "Si seguimos..."

La pandemia de covid-19 parece haber remitido en nuestro día a día. Algo que no ha ocurrido en los hospitales y los investigadores, si bien optimistas con cómo ha evolucionado la pandemia en los últimos meses, aún guardan cierta preocupación hacia lo que podría ocurrir de cara a fechas señaladas en el calendario. Hablamos, por ejemplo, de las Navidades.

Gran parte de la población ha tenido ya contacto directo con ómicron o alguna de sus subvariantes, lo cual es favorecedor de cara a rebajar el impacto del virus. La científica y viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha concedido recientemente una entrevista en 65 y Más, donde ha dado algunas claves del punto en el que se encuentra actualmente la pandemia y qué debemos esperar próximamente.

Margarita del Val lanza un aviso sobre la evolución del covid estas Navidades con ómicron

La viróloga ha asegurado que cuantas más personas haya inmunizadas frente al virus "hay menos olas y son más pequeñas", algo que es "historia de las epidemias". En este sentido, ha advertido del Val, que si ómicron sigue circulando estas Navidades, podrían ocurrir dos cosas. Por un lado, podría darse la llegada de "la típica oleada de enfermedades respiratorias navideña por habernos encerrado en interiores o una temporada como la gripe de 2009".

Sobre si es posible que las infecciones de covid que ha habido a lo largo de este verano hayan podido servir para suavizar una posible ola de cara a este otoño o invierno, la viróloga ha advertido ya que de no haber un cambio en la variante, "la ola podría ser casi benigna".

No obstante, si no estuviéramos hablando de ómicron, "a saber".





"Este virus y los que desarrollan enfermedad después de haber contagiado no garantizan unas variantes futuras más atenuadas. Sería bueno si no cambiase, porque tenemos mucha inmunidad por la infección y la vacuna", ha agregado.

También ha sido preguntada por los nuevos sublinajes de ómicron, sobre lo ha respondido que con estas variantes "hemos aprendido a no predecir". "No tenemos ni idea de lo que va a ocurrir hasta que no lo observemos", ha agregado.

"Todas ellas son versiones de ómicron y tenemos inmunidad. Parece que es difícil que haya un cambio que logre darle más capacidad de transmisión al virus, que es lo que realmente le beneficia, salvo que haya una sorpresa, pero aún no se ven indicios", ha subrayado la viróloga del CSIC.

En último lugar, ha respondido a sobre si será posible que debamos vacunarnos contra la covid cada año: "Eso solo se hace en una situación: con la gripe. Las vacunas contra el coronavirus son mejores y el virus es menos variable, así que no hay ninguna razón, evidencia o dato para pensar que haya que hacerlo cada año. No nos vacunamos por las olas de casos, lo hacemos según cuánto dure la inmunidad", ha concluido.