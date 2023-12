Los vecindarios se están convirtiendo en el contenido preferido de los usuarios de las redes sociales. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad.

Por ello, estamos habituados a estos temas sobre avisos y carteles en zonas comunes en los que se quejan por alguna que otra actividad. Es imposible que conozcamos todo lo que sucede en cada portal de nuestro país, pero algunos se sienten identificados con estas publicaciones y estas últimas horas hemos conocido este curioso caso en un edificio de la ciudad de Cádiz.

Gracias a la cuenta de X @LiosdeVecinos hemos podido conocer el curioso y divertido cartel que han colocado los presidentes de esta comunidad, ofreciendo una serie de consejos y recomendaciones a los usuarios y vecinos del edificio en el caso de que el ascensor se quede parado o se rompa. Una serie de consejos de lo más surrealistas que han acaparado nuestra atención.





Los surrealistas consejos de esta comunidad de vecinos de Cádiz si se avería el ascensor

Como hemos venido contando, los presidentes de la comunidad colocaron este cartel en la zona común para hacer saber a todos los vecinos cómo actuar en el caso de una avería. Buenas, somos los presidentes de la comunidad. Lee esto para tu información y la de los tuyos.

"¿Qué hacer si el ascensor no funciona o me quedo atrapado/a en él?", recoge la carta. En primer lugar, se presentan como "los presidentes de la comunidad" y piden a los usuarios que lean el documento "para tu información y la de los tuyos".

A continuación explican que "el ascensor es antiguo", por lo que "suele quedarse bloqueado por fallos en el sistema o exceso de carga". Por ello, no recomiendan "cargar el ascensor a tope entre maletas y personas (no más de tres por ascensor), ya que es probable que te quedes encerrado". En el caso de hacerlo o de haber una avería, recomiendan, en primer lugar:

"Llama al teléfono de Otis e indica el edificio, escalera y ascensor donde te ubicas. Si es posible, indica también el piso donde te has quedado", hasta aquí se trata de un consejo convencional. Además, "para los turistas", los presidentes recogen la dirección exacta del bloque para que puedan informar a los técnicos correctamente sobre la ubicación del bloque.





En el caso de que sea "urgente", aseguran que un técnico "vendrá a tu rescate en menos de 20 minutos" y piden al usuario que no se preocupe. "El ascensor no se caerá; ármate de paciencia y medita, o disfruta de tu serie favorita mientras llega el técnico".

Ahora bien, ¿qué ocurre si por algún motivo no tenemos el móvil a mano o no tenemos cobertura? "Toca la campanilla y da estas directrices al "alma caritativa" que acuda a tu llamada. Tranquilo/a, el edificio siempre está concurrido. Puedes cantar si lo deseas para que se te haga más ameno", agregan. Eso sí, piden evitar "canciones de reggaeton si no quieres seguir encerrado/a de por vida".

Además, piden que si el ascensor "deja de funcionar en tu escalera o piso, te rogamos que des aviso a este mismo teléfono. Piensa que otro vecino puede sufrir las consecuencias" y agregan: "Haz siempre lo que te gustaría que hicieran contigo".

Finalmente, los vecinos de esta comunidad piden a todos los propietarios e inquilinos del edificio: "Seamos una comunidad donde todos nos ayudemos para tener una vida mejor".





Un vecino se queja por el estado del ascensor y la forma en la que da un toque de atención se hace viral

Los ascensores, aunque no lo creamos, suelen ser también un foco claro de conflictos entre los vecinos. Por ello, esta otra historia enterneció a muchos usuarios de las redes y de esta curiosa forma dieron un toque de atención a los vecinos para cuidar el ascensor:

"Hola, soy tu ascensor. Bienvenido", comienza la nota que cuelga del aparato del edificio.

"Por mi estado, verás que soy mayor. Tengo más de 40 años, y aunque sigo estando fuerte, cada día me cuesta más hacer mi trabajo. Te pido que a cambio del viaje que ahora emprenderemos, tú me trates con mucho cariño", continúa el mensaje. Seguidamente, constan una serie de obligaciones que se deben cumplir a bordo del mismo para mantener su buen estado.





"No me ensucies, sino luego huelo mal y los demás viajeros se quejan", asegura en primer lugar. "Si me ensucias, límpiame, por favor. Me gusta mucho estar limpio".

A continuación, el cartel pide que "no me des golpes al cerrar, tus golpes al cerrar me duelen". En último lugar, y lo más importante, "asegúrate de cerrar bien la puerta. Si la dejas abierta, no podré recoger a los demás viajeros que también me necesitan".

"Muchas gracias por cuidarme, buen viaje", concluye el mensaje.