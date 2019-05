Los retos del envejecimiento

Son diálogos con ellos y con expertos en todas las disciplinas que afectan a la vejez. Se celebra en Madrid el primer Nobel Prize Dialogue fuera de la cuna de unos premios con más de 130 años de historia y 900 personalidades reconocidas en distintas áreas por sus aportaciones humanísticas a la sociedad. Entre la mañana y la tarde habrán debatido en diferentes paneles de discusión más de 33 expertos, entre ellos los premios nobel de economía Finn Kydland o Edmund Phelps; la premio nobel de química Ada Yonath o Vargas Llosa de literatura y Edvard Moser de medicina.

Ha quedado de relieve que el envejecimiento es un reto de las sociedades y gobiernos en todo el mundo, que tienen que hacer frente a sociedades cada vez más longevas. David Bloom experto en demografía de la Universidad de Harvard, ponía en valor el problema de países como Japón “es el país más envejecido frente al veinte veces más joven, los Emiratos Árabes. Esto demuestra que el verdadero problema lo van a tener los países con economías medias. No es sólo un desafío económico, sino que las instituciones deben demostrar que son capaces de atender a los mayores”, Este experto ha utilizado una de las frases sobre las que se invita a reflexionar durante toda la jornada: “La incertidumbre llega porque no hay que echarle años a la vida sino vida a los años”.

Ahí está el reto, en cómo vivir mejor en todos los planos que nos esperan con el pasar de los años. Por eso los expertos han hablado de salud, de cuanto tiempo viviremos, de cuanto tiempo deberíamos vivir, de si es evitable la demencia. La doctora María de Ceballos, investigadora del Instituto Cajal (CSIC) explicaba a Cadena COPE que: “el gran reto del envejecimiento es aceptarlo, es algo obvio pero me temo que no lo aceptamos. Debemos saber que es algo fisiológico, ya sabemos en qué consiste: van declinando nuestras habilidades sensoriales, tenemos menos fuerza, nos fatigamos más...Por eso lo importante es envejecer bien, con buena salud”. Al margen de la dieta los expertos proponen a las personas mayores que socialicen, que conversen, que mantengan relaciones con familiares y amigos y que utilicen las TICS para mejorar cognitivamente pero no para aislarse. Ceballos recuerda que “uno de los principales problemas de la sociedad actual es la soledad”.

El reto en medicina es “ser capaz de diagnosticar antes que aparezcan los síntomas y lleven al paciente a un momento de no retorno”, recuerda Ceballos que “hay síntomas que nos advierten que algo no está bien, deberíamos poder intervenir, porque si retrasamos la aparición de esa patología favorecemos al paciente a su entorno y a toda la sociedad”.

Sarah Harper experta en Geriontología de la Universidad de Oxford ha puesto en valor las cifras sobre envejecimiento que demuestran que España está entre los países más longevos del planeta. Un "honor" -ahora sabemos que problema- que siempre había tenido Japón o Francia pero que España va arrebatarle en breve. Gestionar una sociedad con una población tan mayor implica un reto para gestionar los derechos de las personas mayores, gestionar su tiempo de ocio o la cultura. Pero si hay algo que preocupa es gestionar el futuro económico de esas personas.

José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, y está en el Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces: “La clave, al hablar de pensiones, está en la productividad de un país, pero también en el debate de si debemos jubilarnos a los 65 años como se propuso en el siglo XX”. Defienden que hay colectivos que pueden seguir activos durante mucho más tiempo en sus obligaciones, otros, recuerda Montalvo, podrán y deberán reciclarse profesionalmente dentro del mismo sector. Ahí hay mucho por organizar, oportunidades de negocio, de futuro. Como lo hay en la robótica, así lo explicaba la profesora Nadia Magnenat Thalmann, quien investiga los robots sociales que prevé que "en cinco años sean una relaidad para ayudar a los mayores en su día a día, en ello estoy poniendo toda mi energía".

Lo importante no es la longevidad de los ciudadanos de un país, sino que esa longevidad sea plena en facultades mentales y físicas. Desde hace unos años, y contra la tendencia natural de seguir aumentando la esperanza de vida, ésta se ha estancado. Se analiza si la obesidad es la primera causa como indica una investigación holandesa muy reciente. También se sabe que el tabaco y el alcohol reduce en dos años la media. Asumir como explicaba DAvid Bloom los mil millones de personas mayores en el Planeta es mucho más que un reto global.

Esta jornada está organizada por Nobel Media y por la Fundación Ramón Areces, su director, Raimundo Pérez-Hernández, en la inauguración ha explicado que “nos enfrentamos a un fenómeno, el del envejecimiento, muy complejo y con múltiples derivados. La dicotomía entre los avances médicos y técnicos que aumentan la esperanza de vida y la organización general de la economía y de la sociedad han de aportar la respuesta a esta nueva situación”.