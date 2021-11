Los expertos desvelan el error que arruina tus patatas fritas: "Siempre después"

Pocos serán aquellos a los que no les gusten las patatas fritas. Fáciles de preparar, baratas y muy versátiles a la hora de acompañar cualquier plato. Eso sí, no hay que olvidar que se trata de un alimento que está frito con lo que no debemos abusar de ellas, aunque los muy adictos siempre pueden optar por las versiones más 'light' que resultan de hacerlas al horno o al microondas sin apenas aceite.

ADICCIÓN

Recientes estudios han asegurado que son capaces de estimular determinadas áreas cerebrales relacionadas con el placer y la adicción, convirtiéndose en uno de los snacks o acompañamientos perfectos a cualquier otro plato.

Pese a su aparente facilidad de preparado, unas buenas, crujientes e insuperables patatas fritas esconden muchos secretos.

La combinación de alto contenido en sal, grasas y carbohidratos hacen de ellas el principal responsable de que nos creen adicción. Así lo aseguran numerosos estudios realizados en diversas universidades de medio mundo que aseguran que suben los niveles de dopamina cuando las ingerimos, a lo que habría que sumarle la textura crujiente que siempre buscan sus fabricantes o los mismos cocineros.













TRUCOS DE EXPERTO

Su origen es indiscutiblemente americano, pero pronto se extendieron por todo el mundo y hoy en día las encontramos en miles de versiones diferentes, aunque no todas tan populares como las french fries que triunfan en los establecimientos de comida rápida. Si hablamos de secretos o trucos que debemos conocer para elaborar las mejores patatas fritas, estos cuatro serían tal vez los que resumen su éxito, según explicanb desde las hamburgueserías gourmet Timesburg:

1/ Para que queden crujientes, no deben ser muy gruesas, el aceite debe estar muy caliente y antes de cortarlas, debemos secarlas y eliminar su almidón en la mayor parte posible (por esto, sería ideal elegir patata nueva, que contiene menos fécula), lo cuál podemos hacer introduciéndolas entre 5-10 minutos en agua fría y ya cortadas.

2/ No vamos a decir que las patatas fritas sean un snack saludable, pero podemos restarle parte de esa mala prensa si las cortamos y freímos con su piel, ya que la fibra las hace más digestivas y también saciantes, lo que hace que comamos menos.

3/ También es importante la elección del aceite de oliva, mucho mejor si es virgen extra, pero el que elijamos, que no tenga un sabor muy fuerte que pueda restárselo a nuestras patatas. Ni que decir tiene que una vez fritas, este aceite debe ser reducido al máximo con papel de cocina, sobre el que verteremos el montante de patatas fritas.

4/ La sal es fundamental, pero como nos ocurre con muchos otros platos, casi nunca sabemos cuando debemos echarla, si antes, durante o después. Pues bien, si queremos que queden bien crujientes, siempre después y una vez secadas de todo su aceite sobrante.

