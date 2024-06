Le llega una caja de su infancia y lo que hay dentro le hace emocionarse: "Gracias por los deberes"

Uno de los momentos menos favoritos de nuestra infancia era, probablemente, hacer los deberes. Tanto los de cada semana como los del verano, los deberes suponían menos tiempo para jugar, y más aún cuando venías cansado del colegio y lo único que querías era pasártelo bien. Obviamente, no sufrías las infinitas complicaciones que suponen ser adulto, pero sí que es algo que muchos no echan de menos.

Nuestro mayor enemigo de niños eran los deberes

O sí. Y es el caso de Ana, una chica que ha relatado en TikTok cómo le ha llegado una caja que le ha hecho mucha ilusión, porque le ha trasladado directamente a su infancia. Pero no sólo eso, sino que le han dado ganas de volver a ser un niño y hasta de tener esos deberes de verano que tantas horas habrá llevado a alguno.

La emoción de Ana tras encontrarse con la caja de su infancia: "Es la primera vez"

Ana ha publicado este vídeo en su cuenta de TikTok, @anaaapaz, en el que le llega una caja que para ella es muy especial, y que tenía muchas ganas de abrir. Porque dentro se encuentran, nada más y nada menos, que los famosísimos Cuadernos Rubio, que tantos recuerdos trae a tanta gente por su infancia y niñez. Los que enseñaron a escribir a muchos adultos de hoy en día.

"Me llegan a decir que con 25 años me iba a hacer ilusión hacer Cuadernillos Rubio en verano y no me lo creo. Mi yo de 10 años está en plan, tú estás mal de la cabeza. Voy a sacar todo esto y os lo voy a enseñar porque... qué chulo", explica. Y es que a Ana le llega un pack de cuadernos para adultos, que es la serie menos conocida de la marca, ya que la mayoría están destinados para niños.

Para muchos, los Cuadernos Rubio son patrimonio insustituible de su infancia



Así son los Cuadernos Rubio para adultos: "Cálculo, lógica, memoria..."

Y los cuadernos no llegan solos, sino que incluyen hasta una bolsa de Cuadernos Rubio que mucha gente querría tener. Y esas ediciones para adultos tan curiosas: "Primero de todo, esta bolsa monísima que pone, despacio y con buena letra. Ahora sí, los cuadernillos para adultos de cálculo y lógica y este es de memoria y concentración. Unas ganas de llevármelos a la playa y a la piscina... son monísimos".

Los Cuadernos Rubio siguen siendo una parte importante en la educación de muchos niños

Pero no solo de ejercitar la mente vive el ser humano, sino que también incluye uno, literalmente, de ortografía. O más bien, de lettering, que es, digamos, escribir artísticamente con una letra muy curiosa. "Esto venía escondido debajo. Para aprender a hacer lettering. Y luego me mandaron los cuadernos Actívate, que son para activar la mente. Son pasatiempos con arte para mantener tu mente en forma, y este igual. El uno y el dos. Qué chulos", señala Ana en el vídeo publicado.

Pero lo que más ilusión le hace a Ana no es simplemente recibir los cuadernos, sino volver a sentirse niña. Y, sobre todo, es la primera vez en su vida en la que tiene ganas, de verdad, de hacer los deberes de verano. Y mira que es algo difícil normalmente. "Ya tengo deberes para todo el verano. Es la primera vez en 25 años de vida en la que me hace ilusión tener deberes para el verano. Qué guay", concluye. Quién pudiera tener esa sensación tan bonita.