Lengua covid: cómo puedes diferenciarla de otra enfermedad bucodental

Los estudios donde se alerta de nuevas sintomatologías de la covid son aún escasos. Existe mucho desconocimiento de la enfermedad debido a su origen reciente y a las mutaciones del virus, así como de las cepas.

Uno de los últimos que se ha puesto de manifiesto es la aparición de úlceras o manchas en la boca en pacientes que han contraído el covid, conocido como la lengua covid. Pero, ¿se puede achacar esta condición únicamente a la presencia del virus?

Uno de los últimos hallazgos acerca de la relación entre la salud oral y el COVID-19 se ha producido de la mano del profesor de epidemiología genética en el King's College de Londres, Tim Spector.

"No hay que achacar todos los problemas bucales al COVID-19, ciertos hallazgos que se han encontrado casualmente en distintos pacientes con el virus no tienen por qué ser comunes ni frecuentes. De hecho, pensar que la lengua va a reaccionar en la totalidad de casos de COVID puede inducir a un diagnóstico erróneo”, explica Jorge Ferrús, periodoncista de la Clínica Dental Ferrus & Bratos de Madrid.

CANDIDIASIS ORAL VS COVID

Resulta que "la aparición de úlceras y manchas tanto en la lengua como en las mucosas orales son síntomas muy comunes en caso de candidiasis oral, más que en personas que han contraído coronavirus".

“Esta afección está provocada por el hongo candida albicans, naturalmente presente en la flora de nuestra saliva. Este hongo puede experimentar un mayor crecimiento del habitual en caso de que estemos pasando por un periodo de estrés o debido a una bajada de defensas. Sin embargo, lo más frecuente es su aparición tras la ingesta de determinados fármacos, sobre todo los antibióticos de amplio espectro”, aclara el doctor Ferrús.

La candidiasis puede verse además "acentuada en caso de que el paciente tenga una deficiente higiene bucal en casa, si fuma con regularidad o en situaciones de ansiedad":

Esta afección puede generar, además de"manchas en la lengua, picor e inflamación de la mucosa" y se puede solucionar con un tratamiento antifúngico.

LENGUA GEOGRÁFICA

Del mismo modo, se ha achacado la lengua geográfica a la presencia del virus. Se trata de una alteración de la superficie lingual, benigna, que provoca manchas rojizas. “La lengua geográfica es inocua y puede tener su origen en cambios hormonales -como el embarazo-, en procesos alérgicos o en la ingesta de alimentos excesivamente calientes o picantes”, explica. “La situación que llevamos viviendo hace prácticamente un año hace que nos preocupemos más por el trabajo, la familia y el círculo cercano y tengamos más dificultades a la hora de conciliar el sueño y descansar. Todo esto contribuye a que tengamos más problemas orales que en circunstancias normales”, afirma el doctor.

LENGUA COVID

Recuerda el doctor que, a partir de febrero y según lo ha indicado la Comunidad de Madrid, las clínicas dentales y farmacias estarían habilitadas para realiza tests rápidos a pacientes que puedan tener una sintomatología asociada al coronavirus. Por ello, "en caso de que un odontólogo advierta manchas o úlceras en la lengua del paciente al que está tratando, podrá realizar la prueba para prevenir los contagios”.

“Esto no significa que siempre sea necesario realizar la prueba en una clínica dental”, aclara el doctor Ferrús. “Un paciente con síntomas claros -fiebre, dolor de garganta, tos…- no debe acudir al dentista en condiciones normales, por lo que la prueba de antígenos se realizaría si, como profesionales, detectamos alguna alteración en la lengua que pudiera identificarse con el virus, tras descartar que se trate de otra patología bucodental”.

Por esto es importante tener presente que, aunque la covid tenga múltiples síntomas y no afecte a todas las personas por igual, "es necesario cerciorarse de que estamos ante esta enfermedad y no ante otra que no tiene, a priori, nada que ver, solo así podremos evitar una alarma inicial y abordar de forma adecuada cualquier problema bucodental”, concluye el doctor Ferrús.