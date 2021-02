Una colaboradora de 'Sálvame' se convierte en un icono para las mujeres de Corea del Sur: "Está triunfando"

Anabel Pantojase ha convertido en una de las grandes protagonistas de 'Sálvame' y no solo por su apellido y sus polémicas familiares. La sobrina de la tonadillera ha conquistado a los espectadores con su desparpajo y su naturalidad, ya que no duda en mostrarse tal cual es aunque haya varias cámaras enfocándola.

Pantoja siempre ha sido muy aclamada en el programa del corazón y en los realities, ya que se ha ganado multitud de fans. La repercusión de la colaboradora se debe a que, como consecuencia de su espontaneidad, suele regalar divertidos momentos, los que comenzaron durante el confinamiento con sus clases virtuales de zumba. No obstante, en algunas ocasiones, ella no se ha mostrado muy contenta con su personalidad, en concreto con su inocencia, ya que en multitud de ocasiones se ha convertido en el objetivo de las bromas de sus compañeros.

Sin embargo, sin ningún tipo de complejo y dándolo todo al ritmo de la música, la colaboradora de 'Sálvame', dado la repercusión, ha ido mejorado y renovando sus movimientos de baile, incluso llegó a dar clases en directo a sus compañeros de programa y los espectadores de la cadena.

A pesar de sus esfuerzos por lanzar un imágen fuera de Telecinco, lo que está intentando al fundar su propia marca de joyas', han sido las redes sociales quines la han convertido en una estrella. Como consecuencia de su forma de bailar, la que muestra a través de sus vídeos de Instagram, la prima de Kiko Rivera ha alcanzado más de 1,3 millones de seguidores. Lo más sorprendente, es que ha logrado traspasar las fronteras y también ha conquistado a media Corea del Sur.

Estrella en Corea del Sur

Como consecuencia, la colaboradora pasó de hacer directos bailando para que la viese su madre a hacer vídeos diarios como petición de sus seguidores. Gracias a esto, millones de mujeres coreanas intentar imitar sus bailes cada día. "Atención, Anabel Pantoja triunfa con sus bailes en Corea del Sur", corroboró Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía'."Sin esperarlo, logró la atención de ciudadanos de un país que no tiene nada que ver con ella: Corea del Sur", agregó.

"El tema del entrenamiento fue un día que dije: 'Me voy a poner en directo para que mi madre me vea'. Ahora estoy en el millón 300 mil. Tengo seguidores que me siguen por mí, otros que me siguen por mi familia, en este caso por mi tía, que son fans de ella", explicó Pantoja en el adelanto de 'En el punto de mira', explicando como había logrado tanta repercusión.

Kim Lip bailando un Tik Tok de Anabel Pantoja es que ya lo he visto todo en esta vida. pic.twitter.com/gz168igPf0 — �� BEWARE �� (@paylverse) October 28, 2020

Asimismo, aseguró que, actualmente, cuenta con 10 patrocinadores fijos año. A pesar de ello, reconoce que eso no le permite vivir solo de las redes sociales: "Puedo vivir, pero humildemente". "Las redes las utilizo para llevar mi vida y para que la gente me vaya conociendo y, por qué no, para sacar un beneficio de todo esto", dijo muy sincera.

Por si fuera poco, Pantoja logró saltar al mercado asiático como una estrella de Tik Tok. Su protagonismo fue posible gracias a Kim Lip, una popular cantante coreana, que decidió imitar a la sobrina de la tonadillera en la mencionada red social. En el vídeo, Pantoja luce unas mallas negras y un top negro mientras baila al ritmo de 'Pa ti', tema de Jennifer López y Maluma. No obstante, Kim Lip no es la única coreana que se ha unido a los bailes de la de Mediaset.