Insomnio tecnológico, el peligro de dormir con el móvil cerca

Si hacemos un encuesta entre nuestros familiares o vecinos y les preguntamos si lo último que hacen antes de ir a la cama o incluso estando ya acostados es echar una última ojeada al móvil para ver el correo o si alguien ha dejado un mensaje en el WhatsApp, nos daría como resultado que todos o casi todos.

Lo mejor es apagar el móvil antes de irnos a dormir

El examen debe empezar por nosotros mismos. Muy pocos escapan a ese último vistazo antes de cerrar los ojos, incluso utilizamos el móvil como despertador. Una adicción al teléfono inteligente y a internet que nos puede llegar a provocar desequilibrios químicos cerebrales que generan trastornos como la depresión o el insomnio, que puede llegar a ser insomnio severo, según un estudio del profesor Hyung Suk Seo de la Universidad de Corea.

El equipo del profesor Seo, experto en neurorradiología, probó que la adicción a los teléfonos inteligentes y a Internet aumenta los niveles de un neurotransmisor llamado GABA en una región del cerebro. Este neurotransmisor "inhibidor" regula varias funciones cerebrales, incluida la ansiedad. Las proporciones de GABA se correlacionaron significativamente con las escalas clínicas de adicciones a internet y teléfonos inteligentes, depresión y ansiedad.

¿Por qué la luz del móvil o del ordenador nos quita el sueño?

Numerosos estudios coinciden en que no se deben utilizar aparatos electrónicos que tengan pantallas con luz antes de que uno se vaya a dormir.

Un estudio del Instituto Politécnico Rensselaer demostró, ya en 2015, que el impacto de la luz que emiten estos dispositivos inteligentes puede alterar el ciclo del sueño si se utilizan antes de dormir, siendo los más perjudicados los jóvenes. Otro estudio realizado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences indica que las pantallas retroiluminadas son peligrosas al retrasar y reducir el sueño REM.

En general, la luz emitida produce una reducción de la melatonina, es decir, de la hormona reguladora del sueño, con lo que se evita que el cerebro reciba el mensaje de que ha caído la noche y hay que irse a dormir. Todo esto lo que provoca es una alteración de los ritmos del sueño, provocando que el descanso sea menor y que no sea todo lo reparador que debería ser para que los procesos biológicos que ocurran por la noche sean los adecuados. En resumidas cuentas, el estado de alerta aumenta por la noche y eso provoca insomnio y deficiencias de sueño.

Reduce el impacto de la tecnología antes de ir a dormir

Para paliar estos efectos, lo ideal sería que dos horas antes de dormir no se utilicen pantallas iluminadas como las de los teléfonos móviles o las tabletas, ya que dos horas antes de que el cerebro dé la señal de sueño es cuando se empieza a segregar la melatonina.

¿Te imaginas no mirar tu móvil dos horas antes de ir a la cama? Como esto hoy en día parece harto imposible, los especialistas en las enfermedades del sueño, recomiendan que al menos dejemos de usar el 'smartphone' una hora antes de irnos a dormir.

Acepta un consejo: apaga el móvil antes de dormir

Porque dormir con el teléfono móvil cerca es algo que no debes hacer. El llamado “insomnio tecnológico” es una patología clínica que provoca falta de sueño y puede llegar a causar que la persona se despierte de forma aleatoria por la noche, con la consiguiente falta de sueño constante. Este insomnio está causado no solo por la luz de los teléfonos antes de dormir, sino también por las notificaciones luminosas que éstos producen o incluso por suvibración o sonido.

Este tipo de cosas generan un estímulo en la persona, que se agudiza si acaba de cerrar los ojos, pero que también puede hacer que se despierte en medio de la noche. Así, el cerebro se hiperexcita y el sueño es de todo menos reparador.

Si eres de los que se van a dormir con el teléfono encendido y siempre a mano, estás cometiendo un error que puede dañar bastante a tu salud. Antes de irte a dormir, apaga el teléfono y déjalo fuera del alcance (en alguna mesa que tengas algo alejada de la cama de tu habitación, por ejemplo) para que tampoco te tiente el encenderlo si te desvelas.