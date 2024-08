Un influencer se sorprende al ver el menú de un restaurante español en Tailandia: "Vais a flipar"

Es muy común que fuera de España haya restaurantes o lugares donde se venda comida que se quieran parecer a los españoles o que directamente vendan comida española. Pero como en casa en ningún sitio. Es sumamente difícil que calquen la paella, la tortilla de patata, el jamón serrano o unas patatas bravas.

El influencer, Luis Ustarroz, un creador de contenido muy famoso en redes sociales por sus vídeos sobre viajes en TikTok (@luisustarroz), ha publicado un nuevo clip mostrando su nueva aventura por Tailandia. En este último vídeo sobre su viaje al país tailandés, el jóven español encontró un restaurante español. El clip ya ha superado las 198.000 visualizaciones y más de 5.000 me gustas. En el, Luis ha mostrado con gran entusiasmo y alegría el menú y la decoración del establecimiento. "Chavales, estoy por Tailandia y me he encontrado un restaurante más español que yo. Aquí tenéis el menú. Vais a flipar", dice al comenzar el vídeo.





"El menú es increíble"

Cómo muestra el propio Luis, los platos más destacados que ofrece el restaurante son la paella mixta, el chorizo, las tapas, y lo que no podía falta, el jamón serrano. "Aquí es lo que más se echa de menos por Tailandia", dice haciendo referencia a que es muy difícil ver un jamón serrano bueno fuera de España.





La comida obviamente es muy importante, pero también distingue la decoración del restaurante como un auténtico homenaje a España: "Mirad, mirad la decoración. Es que está cerrado. Si no, os lo enseñaría por dentro. Pero mirad. Tortilla de patata, gazpacho... Banderita por aquí, los toritos... Madre mía, Madre mía. Tailandia no para de sorprenderme". Viendo el vídeo, la verdad que es muy llamativo ver un sitio así, que aparentemente esta bien, pero claro, nos vamos a quedar con la miel en los labios porque no sabremos cómo está la comida.

"Las banderas españolas que no falten"

Lo malo es que el restaurante estaba cerrado y no pudo ni entrar al restaurante ni probar su comida. A pesar de eso, los seguidores del creador de contenido no han tardado ni un segundo en expresar sus deseos de visitar el lugar en su próximo viaje al país asiático. Un aspecto curioso y que ha llamado la atención entre los usuarios es que se ve en el vídeo una bandera de las islas Canarias: "Mi buena bandera de Canarias", ha comentado uno de sus seguidores.





Él no ha podido llegar a probar la comida del restaurante, pero entre los comentarios de sus seguidores, ha habido gente que ha puesto que han visitado el país y que también han llegado a comer en el sitio: "Yo también comí en ese restaurante y me sorprendió lo rico que estaba todo. Más español que en España", ha comentado el usuario en el vídeo.