Imágenes del día: Paz Padilla y el homenaje a su hermana sanitaria

Nuestros famosos siguen usando estos días de cuarentena para hablar con sus seguidores de lo que más aman y echan de menos en el confinamiento, sus hobbies, su día a día en casa… entre ellos están Paz Padilla, Mila Ximénez o Mario Vaquerizo.

Paz Padilla

La humorista ha tomado sus redes sociales para mostrar el orgullo que siente por su hermana, quien todos los días trabaja en un hospital. Junto a una foto de su querida hermana Paz Padilla ha escrito: “Este post se lo quiero dedicar a mi hermana, a una de las que más quiero en el mundo, las personas más generosa, siempre está cerca para ayudarme a mí y a todos los que ahora lo necesitan, trabaja de forma incansable para salvar vidas”

Anabel Pantoja

La sobrina de Isabel Pantoja está poniéndole buan cara al mal tiempo. A pesar de que tengamos que estar en casa Anabel encuentra la manera de divertirse junto a su pareja Omar Sánchez y lo demuestra en esta divertida imagen que ha subido a Instagram donde comenta “Cuando alguien, no aplaude ... “

Mila Ximénez

La colaboradora de ‘Sálvame’ se acuerda mucho de sus compañeros que siguen acudiendo al plató para transmitir el programa. Por lo que Mila Ximénez ha querido mostrarles cuánto les echa de menos y ha subido una foto del salón de su casa donde por supuesto estaba viendo ‘Sálvame’

Jennifer López

La cantante también se encuentra en cuarentena en Estados Unidos, esta la está pasando con su marido y sus hijos. Hoy es el cumpleaños de su hija Ella quien tendrá que pasar el día más especial del año en casa. Jennifer López y su hija están muy unidas y aunque la artista no puede pasar todo el tiempo que le gustaría con ella siempre es su prioridad cuando tiene tiempo.

Mario Vaquerizo

Nos hemos acostumbrado a ver a Mario Vaquerizo con su look de patillas y pelo largo. Este look de patillas no se lo quitaba ni para actuar en ‘Tu Cara me suena’ donde podíamos observar como le tapaban con maquillaje esta parte de la barba. Ahora que el marido de Alaska está en casa ha decidido dejarse barba por completo y así nos sorprende en su cuenta de Instagram.