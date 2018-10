El humorista Arévalo estalla ante las críticas por su mensaje a Jennifer López: “Baboso tu padre”

Paco Arévalo, que publicó un tuit de admiración por Jennifer López, ha sido criticado en las redes sociales por mandarle un mensaje publico a la artista americana. Todo comenzó cuando la cantante compartió un adelanto de su nueva canción con Bad Bunny, tuit que respondió el humorista.

Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial https://t.co/heZrXDfGo8