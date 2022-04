Haters: ¿Cómo saber encajar sus críticas y conseguir que no nos afecten?

Afrontar estoicamente los comentarios negativos de los 'odiadores' profesionales a través de las redes sociales no parece del todo sencillo, pero es posible.

Una de las principales claves para poder sobrevivir a ellos en la cultura de las redes sociales es aprender a no tomarte personal los comentarios que se dirigen a ti, porque hablan mucho más de la persona que critica y de su salud mental, que de la persona que recibe las críticas.

Una persona que se siente bien no dedica su tiempo y energía a comunicarse desde el odio, y desde el anonimato escondiéndose detrás de una pantalla. Los haters tienen baja autoestima y los ataques que hacen tienen más que ver con su frustración y sus emociones no gestionadas que con la persona a la que critican.

"Si se consigue entender que no es personal será mucho más fácil restarle importancia, marcar límites y seguir adelante como si no estuvieran", explica Ixi Ávila, coach de inteligencia emocional. "Saber que son personas que no están bien puede ayudar a entender, que no justificar, ese tipo de comportamientos para así restarles toda el valor del mundo y no darles lugar para afectar nuestro mundo interno. Es una manera de ponerse el chubasquero emocional para que ese tipo de comentarios no puedan calar".

Por qué actúan así los haters

El término ‘Hater’ viene del inglés y se traduciría como persona que odia, principalmente en el contexto digital de redes sociales. Son personas que dedican tiempo y energía a comentar en otras cuentas, normalmente de forma ofensiva y destructiva. "Se agarran al anonimato para poder criticar sin filtros y sacar toda la rabia no expresada que nunca se atreverían a verbalizar en persona".

Para Ávila "los haters suelen tener una autoestima baja, y buscan validación y atención, suelen moverse motivados por la insatisfacción de no estar donde quieren estar, por emociones como la envidia y lo que les motiva a criticar es un sentimiento de inferioridad. A veces tienen creencias o valores que van en contra de la persona que critican pero su forma de expresarlo no es desde el feedback constructivo sino desde la destructividad, y la llamada de atención".

Es importante entender que las personas que están en paz consigo mismas "no tienen necesidad de dedicar su tiempo a criticar de esa forma. Por eso, es interesante preguntarse qué puede estar pasando esa persona que se comporta como un ‘hater’ para que tenga la necesidad de mostrar ese odio online", afirma la experta.

CÓMO ENCAJAR LAS CRÍTICAS

Lo importante es distinguir entre las críticas constructivas y las destructivas. "Las destructivas no son feedback y por lo tanto no suman y no están enviadas desde un lugar sano, mejor no tenerlas en cuenta".

En segundo lugar, hay que decidir conscientemente "cuales son las personas en tu vida de las que quieres escuchar feedback real y constructivo. A lo demás es mejor restarle importancia. Cuanta más importancia y valor das a los halagos que recibas de desconocidos, más valor darás a los comentarios de los haters".

Ixi Ávila da una serie de consejos para gestionar estas críticas:

- Bloquear o restringir (opción que permite que los comentarios del hater se vuelvan invisibles sin que lo sepa). Es importante protegerse de ese tipo de comentarios y no exponerse gratuitamente a leer críticas destructivas.

- Entender que son comentarios hechos desde el dolor. No hay que justificarlos pero entender esto puede ayudar a restar importancia.

- Apostar por la amabilidad: los haters buscan provocar. Lo mejor que se puede hacer es mantenerse en la empatía y en la amabilidad. Responder agresivamente es darle al hater el alimento que busca, lo mejor suele ser no responder nada.

- Si el volumen de haters o de críticas es alto (como en caso de personajes públicos) puede ser recomendable mantenerse al margen y no exponerse a leer las críticas (ni las positivas ni las negativas).

- Agarrarse al sistema de apoyo real, las personas que de verdad te quieren en la vida real. Ese apoyo es esencial para mantener el equilibrio emocional.

- Pedir ayuda profesional para poder aprender a gestionarlo de la forma más sana posible.