¿Te has pasado con la sal? Salva tu plato con este increíble truco

La sal es la única roca comestible para el ser humano. La utilizamos como condimento para realzar los sabores de los alimentos y para conservarlos como en salazones y encurtidos. Pero un exceso de este ingrediente, además de ser poco saludable, puede arruinarnos un plato.

El truco infalible cuando te has pasado con la sal

Pero si, sin querer se te ha ido la mano, no tires la comida, hay solución. Puedes utilizar algún elemento que absorba el exceso de sal o tratar de equilibrar sabores jugando con los dulces, lácteos y ácidos. Pero no hay que olvidar que en este caso, alañadir alguno de estos ingredientes, no estamos rebajando la cantidad de sodio de nuestra elaboración, tan solo estamos enmascarando el sabor para hacerlo comestible.

Si estás preparando unaslentejas o un caldo, basta con que añadas un puñado de arroz, una patata pelada y cortada a la mitad o un trozo de calabaza o de pan -mejor si es duro-. El poder de absorción de estos alimentos ayudará a rectificar el exceso de sal. También se puede verter un vaso de gaseosa en la olla donde estemos cocinando.

Si por el contrario nuestra eleboración tiene poca salsa -el caso de un guiso-, entonces solo podemos añadir un trozo de pan -mejor si es duro- junto con un chorro de agua, dejar que se cocine un rato y retirarlo después.

En el caso de estar cociendo verduras, lo mejor es pasarlas por el grifo, lavarlas bien y ponerlas a cocer de nuevo en un agua diferente.

Si lo que estamos preparando es una crema, se puede añadir un buen chorro de nata líquida, leche, un queso cremoso suave o azúcar moreno con el fin de diluir el sabor salado. Otra opción es agregarle verduras de sabor dulce, como la patata, la zanahoria o la cebolla.

Si se trata de un arroz, prueba a rociarlo con un poco de zumo de limón. Su acidez ayudará a compensar el exceso de sal, además de darle un toque interesante.

Cuando la mano se nos ha ido aliñando la ensalada, siempre que no sea excesivo, podemos añadirle un toque dulce para compensar, bien sea miel, azúcar moreno, vinagre de módena o mermelada.

Para rectificar los aliños y vinagretas, puedes utilizar hierbas aromáticas, miel o zumo de naranja.

En cualquier caso, siempre hay que tener cuidado a la hora de utilizar la sal en la cocina. La ingesta de sodio procedente de alimentos y bebidas en la población española, excede los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.