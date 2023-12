Hace creer a su abuela que está en una cocina sucia y su respuesta por WhatsApp es implacable: "Sal de ahí"

Los abuelos son únicos. Unen a la familia, son divertidos y dejan huella. Muchas veces, regalan multitud de anécdotas que nos transportan a otro tiempo. Otra época.

Sin embargo, muchas veces los nietos les juegan alguna que otra trastada. Una usuaria de TikTok, llamada Isabel, le gastó una broma a su abuela. Quiso compartirlo con sus seguidores.

En el vídeo, puede verse una captura de un chat de Whatsapp. Se ha convertido en viral, pues suma 100.000 'likes' y más de 1.000 comentarios.

Esta chica le manda el siguiente mensaje a su abuela: "Oye estoy aquí en casa de una niña, que mis padres me han dejado. Escúchame, me estoy peleando con ella porque dice que a la carne esta no se le echa orégano. Y yo le he echado ajo a una de ellas".

Prosigue explicándole a la anciana que "a la otra dice que no se le echa orégano. ¿A que sí se le echa orégano? Respóndeme rápido, que estoy llamando a mi mamá, pero no sé lo que hace con el móvil. Corre, respóndeme rápido. Que se me va a quemar".





Te adelanto que la réplica de la abuela no tiene desperdicio. Atento a lo que le dice:

"Dile que se le echa lejía y mistol para fregar la cocina. Salte ahora mismo de esa casa, que vas a coger piojos, vas a coger de todo. Qué asco. Mira el mango de la sartén. Qué asco", dice visiblemente contrariada.

Concluye su audio diciendo que va a buscarla a donde sea.

La nieta no da por cerrada la broma. Es más, le dice que su amiga está escuchando y le insiste en que se les va a quemar la carne.

Y la abuela empieza a enfadarse, pero de verdad. "Pues dile que se ponga, que se lo dijo a ella. Guarra. Asquerosa. ¡Limpia la cocina! Me extraña a mí que tu comas ahí", le recrimina.

Añade que "al bistec de ella échale lejía. Al tuyo, orégano".

Instantes después, esta usuaria de TikTok le dice que no le va a echar nada. E insiste en que le está escuchando esta chica que, en teoría, tiene la cocina tan sucia.

"A ver, enséñame el lavabo de esa casa como está", dice la abuela, preocupándose ya seriamente de que su nieta se encuentre ahí.

La abuela la llama. La nieta, claro, al ser una broma, no le responde. Y ella sigue impaciente y le dice que "sal de esa casa o les digo que se ha escapado una menor".

La abuela, desesperada, pide a su nieta que salga de esa casa

Esta chica intenta tranquilizarla. Pero parece que ya es tarde.

"¿Esa nena qué tiene? Qué asco Isabel. Salte de esa casa. ¿Te estás comiendo la carne? Pues más, te vas a aburrir porque te vas a quedar tiesa con esa carne", concluye la anciana.

No sabemos cómo terminó esa broma. Pero, de lo que no cabe duda, es que el vídeo ha generado las risas de todos los usuarios de TikTok que visualizaban lo ocurrido.

Los comentarios son disparatados: "Qué risa"

"Por qué nadie habla de las cucarachas", "Pero qué reina, como pide ver el baño", "Pero qué bueno, no puedo más", "El penúltimo audio es buenísimo" o "Eso es una cocina en China", "Qué risa" o "Que me descojono", son algunos de los miles de comentarios.





Un ejemplo de los tantos muchos que demuestran que las abuelas se preocupan por sus nietos y que siempre quieren lo mejor para su familia. ¿Y tú? ¿Le gastarías una broma así a tu abuela? ¿Cómo se lo tomaría?