El Gobierno fomentará el turismo industrial, aunque sin consignación presupuestaria

El Gobierno fomentará las "experiencias turístico-industriales" y la conservación del patrimonio industrial, con el fin de posicionar a España como "líder" en turismo industrial, aunque lo hará sin una cuantía presupuestaria definida.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves la Comisión de Industria y Turismo del Congreso, que ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para que España apueste por esta nueva modalidad de turismo, con el apoyo de Sumar y la abstención del PP.

Los 'populares' se han mostrado partidarios de promover este tipo de turismo, en auge en España y en el exterior, pero no han votado a favor por considerar que sin una "dotación presupuestaria suficiente" el texto es una "declaración de intenciones estéril", ha afirmado el diputado Félix de las Cuevas.

Fuentes del Ministerio de Industria y Turismo han dicho a EFE que no "no hay una partida específica para esto", pero que no descartan que la haya en el futuro.

Además, desde el ministerio han recordado que, en las ayudas que se conceden a las Comunidades Autónomas en el marco del programa de planes de sostenibilidad turística en destino, "ellas pueden incluirlo si lo consideran oportuno".

En el texto alternativo que ha propuesto el PP, y que el PSOE ha rechazado, pedía, además de dotación presupuestaria, que el Gobierno coordinara las medidas de apoyo al turismo industrial y la conservación del patrimonio industrial con todos los agentes implicados (ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas, tanto del sector turístico como industrial).

La iniciativa aprobada recoge que el Ejecutivo promoverá entre la industria la aplicación de la Norma de Calidad Turística UNE-ISO 13810, que sirve a las empresas como herramienta sostenible de gestión para la muestra al visitante, por lo que los socialistas creen que su uso puede suponer para estas un elemento diferenciador generador de competitividad y de mejora en su reputación e imagen.

También insta al Gobierno a actualizar el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, con la introducción de nuevos bienes industriales.

La diputada socialista y promotora de la iniciativa Cristina López ha destacado los proyectos de turismo industrial minero de Puertollano y Almadén en los que está invirtiendo el gobierno de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el representante de Sumar Alberto Ibáñez se ha referido al potencial de los restos de la refinería de petróleo La Británica, en Alicante, que fue la tercera de España y la única excavada en una montaña.

La Comisión de Industria y Turismo ha aprobado también, con el rechazo de los socialistas, una propuesta de Vox pactada con el PP para que el Ejecutivo mejore y desarrolle la red de Paradores de Turismo de España y garantice su "unidad de gestión", a la vista de que a menudo Paradores aparece en las listas de competencias que reivindican los nacionalistas.

El PP ha sacado además adelante algunas de sus propuestas para impulsar al sector de la automoción y para garantizar la continuidad de la factoría Sabic en Murcia, mientras que el BNG ha logrado que se apruebe, con los votos en contra del PSOE, un texto pactado con el PP con medidas urgentes para asegurar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo en Alcoa San Cibrao.