El gesto de una alumna de Castellón con su profesor al descubrir el mal momento que está pasando: "Tan dulce"

Para muchos alumnos, los profesores son más que un simple profesor. No lo consideran solo una mera figura a la que prestar atención durante un par de horas cada día, sino que muchos terminan guardando un bonito recuerdo de ellos a lo largo de los años.

Es posible que, incluso, lo hagan toda la vida. Ya sea por una enseñanza, una lección o un simple consejo. Muchos profesores son capaces de macar a sus alumnos de una manera o de otra y, finalmente, los terminan guardando cariño por aquello que nos hizo ver la vida de otra manera. Y esto ocurre aún más cuando son los alumnos de la ESO, quienes están en pleno aprendizaje y comienzan a descubrir, poco a poco, cómo funciona la vida. Y es ahí, en esa etapa, cuando un profesor puede influir positiva (o negativamente) en su desarrollo y aprendizaje.

Y esto es lo que le ha ocurrido recientemente a Pedro Cifuentes. Además de dibujante de cómics, él es profesor de Ciencias Sociales en un instituto de Borriana, en la provincia de Castellón.

El gesto de esta alumna con su profesor de Sociales al descubrir el mal momento que está atravesando

Tal y como ha publicado él mismo en su cuenta de X @krispamparo, esta alumna tuvo un bonito detalle al descubrir que había sufrido una pérdida personal. Sin llegar a especificar qué tipo ni la cercanía con esa persona, la alumna aun así quiso tener un gesto con su profesor de Sociales, por lo aquel día le sorprendió.

"Que algunas alumnas te busquen por en Insti con cosas así… nuestro oficio en ocasiones es demasiado", escribió él. Debajo, la fotografía de una bolsa con varias galletas, que además iban acompañadas de una bonita nota. "Lo siento por tu pérdida", le escribió la alumna en una pequeña hoja de papel. "No se me dan bien las palabras, pero sí las galletas", concluyó la estudiante, quien además dibujó un pequeño corazón con bolígrafo.





La fotografía emocionó a varios de sus seguidores, que no pudieron más que halagar el trabajo de esta estudiante: "Qué cosa más bonita", "Son lo más", "Muero de amor" o "maravilloso detalle", fueron solo algunas de las opiniones que compartieron. Otro seguidor agregó además que era una estudiante "encima humilde, que dice que no se le dan bien las palabras y la nota es para enmarcarla".

"Alumnas que son amor y valen su peso en oro. Todavía hay esperanza de que hay jóvenes así", escribió otro seguidor.

Una profesora se encuentra con un exalumno 25 años después y se emociona con lo que le dice

Hace unos meses conocimos también la historia de una profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, en Venezuela, quien se ha reencontrado con un alumno al que dio clase hace 25 años. Él le recordaba a la perfección.

"Ayer vi a un exalumno de hace unos 25 años y me acerqué a saludarlo. Se asombró. Le pregunté si no se acordaba de mí", escribió la profesora. Seguidamente, él respondió: "Claro, profe. No me gradué de ingeniero, pero gracias a usted soy uno de los pocos abogados que sabe esto", le contestó él. Seguidamente, la profesora cuenta que él procedió a tapar "un extremo del pitillo y lo sacó lleno de Coca-Cola de la botella".





"Sucede porque la presión atmosférica es mayor que la que ejerce el aire atrapado, más el peso del refresco que queda en el pitillo", agregó el exalumno, evidenciando así que las clases de la profesora cosecharon sus frutos, pese a que él finalmente no concluyó sus estudios en ingeniería.

"Nos reímos. Nunca imaginé que un abogado me recordara por eso", concluyó la profesora.