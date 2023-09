La fórmula para desatascar el fregadero con dos productos que tenemos en casa: en sólo 10 minutos

Es de lo más habitual en los hogares. El acumulado de restos de comida durante meses y meses hace que el fregadero no dé más de sí, y acabe por no tragar bien el agua. Si no disponemos de dos pilas en nuestras cocinas, este atasco puede constituir un problema importante, ya que dificultará de manera considerable el fregado de la vajilla si no disponemos de lavavajillas en el domicilio.

Pero lo cierto es que los españoles hemos aprendido a afrontar este tipo de problemas domésticos sin necesidad de dar aviso al fontanero de turno, que tardará más tiempo en darle una solución al desajuste y además nos costará más dinero.













¿Cómo desatascar el fregadero por ti mismo?





Como siempre en estos casos, lo más recomendable es evitar que se atasque el fregadero de la cocina limpiando bien los restos de comida del plato para que quede lo más despejado posible a la hora de fregar con agua y estropajo.









Pero llegados a esta situación, existe un método infalible que nos permitirá acabar con la obstrucción. Para ello, necesitaremos únicamente un poco de vinagre y bicarbonato de sodio. Una vez que contamos con ambos productos, muy presentes en los hogares a la hora de limpiar, podremos ponernos manos a la obra.





¿Cuáles son los pasos que hemos de dar?





En primer lugar, debemos depositar a la misma vez media taza de vinagre y media caja de bicarbonato de sodio sobre la pila. Una vez hemos dado este paso y para que surta efecto, debemos taparlo con el tapón para que comiencen a trabajar ambos productos.

Luego, puedes dedicarte a otras tareas, ya que no debes destapar la pila hasta pasado un periodo de treinta minutos, una vez que la efervescencia haya pasado.









Una vez quitamos el tapón, el agua toma protagonismo, pero no puede ser de cualquier tipo. Ha de estar hirviendo. Si todo ha funcionado correctamente, los residuos de comida y la grasa habrá desaparecido, y el agua volverá a circular libremente en el interior del fregadero, además de haberlo desinfectado y haber ahuyentado los posibles malos olores. De no ser así, no te preocupes y repite nuevamente el proceso, desde el principio.

Hemos de precisar que este método es válido en caso de que la avería no sea excesivamente grave, ya que de lo contrario sí que sería conveniente ponerse en contacto con el fontanero para que descongestione el fregadero.